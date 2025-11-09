El municipio de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, registró -28,2 grados centígrados en enero de 1952

Esta localidad, junto con la ciudad de Teruel y la aragonesa Calamocha, conforman el conocido como 'triángulo del frío'

España recibe cada año a millones de turistas internacionales, y no tan sólo en la época estival. Muchos de ellos llegan para disfrutar de la gastronomía, de las playas y de un clima mediterráneo cálido, que es la estampa que por lo general se nos viene a la mente.

Sin embargo, existen lugares en nuestro país donde las nevadas y las bajas temperaturas pueden resultar extremas durante el invierno. Puesto que nos encontramos a las puertas de afrontar estos duros meses, vamos a conocer cuál es el pueblo más gélido de la Península.

El pueblo más frío de España, en Guadalajara

Cuando hablamos del municipio más frío del país, Molina de Aragón, situado en el noreste de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha, es habitualmente nombrado como el máximo exponente.

Ubicado a una altitud de 1.060 metros sobre el nivel del mar, se trata de uno de los vértices del conocido como 'triángulo del frío'. Los otros dos son la ciudad de Teruel y la localidad aragonesa de Calamocha.

El mes de enero es el más desapacible de todo el año y en Molina de Aragón también se nota. Durante sus 31 días, las temperaturas medias mínimas en la localidad suelen ser de -3,5ºC, con lo cual, lo más habitual es que el 80% de los días, es decir, unos 24, se produzcan heladas.

A ello hay que añadir la buena cantidad de copos de nieve que suelen caer durante el primer mes del año (cuatro días de media), jornadas a lo largo de las cuales el termómetro no acompaña y suele estancarse en máximas de unos 8ºC.

Diciembre sirve como aperitivo para los 3.280 habitantes que tiene Molina de Aragón, según el Instituto Nacional de Estadística en 2024. La temperatura media en este mes suele estar por debajo de los -2ºC, con sus correspondientes heladas, y acostumbra a nevar copiosamente unos dos días. Cabe destacar que, en diciembre de 2011, las mínimas bajaron a una media de -11ºC.

Sin embargo, el récord de este municipio quedó registrado el 28 de enero de 1952. Aquel lunes, el mercurio se desplomó hasta los -28,2 grados centígrados. A pesar de ello, la cifra histórica en España se la llevó la turolense Calamocha, con -30ºC en 1963.

Lo sorprendente es que se trata de una zona de contrastes y, en verano, las temperaturas pueden ser realmente cálidas. Cuando las consecuencias del cambio climático no eran tan evidentes como ahora, en agosto de 1987, la media máxima fue de 38ºC.