Emergencias eleva a nivel naranja la alerta por lluvias en Menorca

En Mallorca, Ibiza y Formentera permanecerá activo el aviso amarillo por lluvias que pueden oscilar entre los 20 y los 30 l/m2 en una hora

Las temperaturas bajan hasta los ocho grados bajo cero: nevadas copiosas en amplias zonas del tercio norte

Compartir







Emergencias 112 de Baleares ha elevado a nivel naranja la alerta por lluvias en Menorca y la ha mantenido en amarillo en Mallorca, Ibiza y Formentera.

También está activada la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activo el aviso naranja por lluvias en Menorca hasta la medianoche y se esperan lluvias acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

En Mallorca, Ibiza y Formentera permanecerá activo el aviso amarillo por lluvias que pueden oscilar entre los 20 y los 30 l/m2 en una hora.

Emergencias ha recomendado adoptar medidas para impedir la entrada de agua, no dejar en el exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, no bajar a zonas inundables como sótanos o garajes, apagar el interruptor general de electricidad en caso de inundaciones y extremar las precauciones al volante.

Previsión para el martes

De cara al martes, la Aemet mantendrá activo hasta las 20.00 horas el aviso amarillo por lluvias en las Pitiusas, donde se esperan hasta 20 l/m2.

En la Serra de Tramuntana y en el norte y nordeste de Mallorca el aviso perdurará entre la medianoche y las 06.00 horas. Se esperan hasta 30 l/m2 en una hora.

También estará activo hasta las 20.00 horas el aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte de Mallorca, donde las olas podrían alcanzar los tres metros de altura, y en el conjunto de Menorca, donde el habrá rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros.