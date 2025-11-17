Los termómetros caen en picado esta semana, dejando fuertes nevadas y heladas con temperaturas extremas: hasta ocho grados bajo cero en el centro

El inicio de semana, marcado por los cielos nubosos, las lluvias abundantes y el gran descenso de las temperaturas

El frío ya se ha instalado en el país con temperaturas muy bajas que afectan a la mayor parte del territorio. Tras un fin de semana pasado por agua y nieve que descargó la borrasca 'Claudia', nos despedimos del calor. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco las previsiones para esta nueva semana.

Las temperaturas de esta semana son más propias del mes de enero. A partir del miércoles, el mapa de la Península queda cubierto de un color blanco que abarca la mayor parte de las comunidades. Unas tonalidades que reflejan que el frío se adentra este miércoles y que se quedarán hasta por lo menos el sábado. Los termómetros marcaran valores muy gélidos, lo que puede derivar en nevadas, aunque con cotas muy bajas, que no superarán los 400 metros en la mitad norte peninsular.

A partir del fin de semana no mejorará la situación, sino que derivará en heladas en prácticamente toda la Península, pero es que de cara al viernes tendremos mínimas que incluso rozarán los 15° bajo cero. La nieve será abundante en zonas alta altas por encima de los 1.500 metros en zonas del Pirineo.

En zonas de valle alcanzaremos los cinco grados bajo cero en Castilla y León, en puntos de Castilla La Mancha, los siete bajo cero, pero es que de cara al sábado el frío se sigue intensificando. Llegando hasta casi los 20 grados bajo cero en zonas altas del Pirineo y rozando los ocho bajo cero en puntos del centro peninsular, pero hay que decir que de cara al domingo vuelven a subir las temperaturas y volveremos a la normalidad térmica. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias alerta de un cambio significativo de tiempo por la entrada de una masa de aire ártico que penetrará en la Península a partir del miércoles, produciendo un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte del país. Por ello, pide extremar las precauciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde este martes se espera que las temperaturas máximas y mínimas comiencen a descender, siendo la caída térmica más pronunciada en la mitad norte, donde las heladas comenzarán a ganar extensión. Protección Civil y Emergencias ha destacado que será a partir de la tarde del miércoles cuando llegará la masa ártica al extremo norte peninsular, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con una cota que descenderá hasta los 800-1000 metros al final del día.

Recomendaciones ante las nevadas

Ante esta situación, Protección Civil recuerda que si es imprescindible viajar por carretera, se debe ir "muy atento" y tener especial cuidado con las placas de hielo; informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras; extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de Tráfico. También recomienda revisar los neumáticos, anticongelante y frenos; tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas; llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

En caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. En caso de quedar aislado y necesitar ayuda, no intentar resolver la situación por sí mismo, tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia. En cuanto a las recomendaciones ante fuertes vientos, aconseja asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

Si se va conduciendo, hay que extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados; prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera; y si se encuentra en zonas marítimas, alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar el vehículo si se encuentra en las proximidades del mar. "No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje", concluye.