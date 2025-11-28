Predomina la estabilidad en la mayor parte del país que experimentará un aumento de temperaturas

Descenso térmico y heladas en zonas del norte, centro y este del país: en Palencia y Teruel bajarán hasta los -2 o -3ºC

Este viernes predomina la estabilidad en la mayor parte de la península, excepto en el norte, y las temperaturas máximas tendrán un ligero a moderado ascenso en todo el país, con heladas débiles en el sur de Mallorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que predominarán los cielos poco nubosos o despejados menos en el norte, que estará nuboso sin descartar alguna lluvia débil en el oeste de Galicia. Asimismo se dará nubosidad baja matinal en otras regiones de la mitad norte y depresiones de la meseta sur.

En Baleares, se darán intervalos de nubosidad alta mientras que la predicción para Canarias contempla un cielo nuboso en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones, mientras que en el resto de las zonas se esperan intervalos nubosos y poco nuboso en las islas orientales. El parte avisa asimismo de nieblas matinales en zonas de Galicia, en el alto Ebro y en la meseta norte y no se descarta calima ligera en el este de Canarias.

Leve aumento de las temperaturas

Las temperaturas máximas tendrán un ligero a moderado ascenso en todo el país, mientras que las mínimas lo tendrán en grandes áreas del interior y del sureste peninsular y, también, más suave en Canarias, con ligeros descensos en el Cantábrico central, localmente en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo.

Se darán, además, ascensos notables de las temperaturas en el entorno pirenaico y heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, en la meseta Norte y el este de la sur.

Soplará tramontana en la zona del Ampurdán y en el norte de Baleares, con posibles intervalos fuertes y el viento será moderado de componentes oeste y sur en los litorales de Galicia y el Cantábrico respectivamente, de levante en el Estrecho y Alborán y alisio en Canarias. En el resto, se esperan vientos flojos variables en litorales de la fachada oriental peninsular.