Predominio de lluvias, aunque débiles, y cielos nublados en Baleares, Canarias y en el norte peninsular: el sol saldrá en el resto del país

Una ola de frio polar se instala en España con heladas y nieve en estas zonas

Compartir







La entrada de altas presiones desde el oeste hará que el miércoles predomine la estabilidad en la península con cielos despejados en la mitad sur y noreste, aunque permanecerá nuboso con precipitaciones débiles en Baleares, Canarias y el norte peninsular.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias se esperan en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia, de la Ibérica y del Pirineo, así como en montañas del centro y Melilla, con una tendencia a ir a menos. Habrá nieve a partir de los 1.000 metros en general, aunque afectará desde los 600 metros en el entorno pirenaico, donde son probables acumulados significativos a primeras horas.

En los archipiélagos destacarán los cielos nubosos y chubascos, principalmente en Menorca y Mallorca en Baleares y en el norte de las islas montañosas de Canarias. Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto, y, las mínimas bajarán en general, a excepción del tercio noroeste peninsular, donde se mantendrán. Se darán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta norte y noreste de la sur, moderadas y fuertes en Pirineos.

Las lluvias irán acompañadas de notables rachas de viento

El viento soplará de norte en la península y Baleares, aunque tenderá a oeste en el Cantábrico, y será moderado en el tercio este peninsular, Cantábrico oriental, Baleares y golfo de Cádiz y fuerte en el entorno del bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y otros puntos del litoral de la fachada oriental peninsular. En Canarias se espera alisio moderado.