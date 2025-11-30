Un frente frío que cruzará la península hacia el Mediterráneo dejará este domingo cielos nubosos o cubiertos en el interior

Un frente frío que cruzará la península hacia el Mediterráneo dejará este domingo cielos nubosos o cubiertos en el interior, con precipitaciones en la vertiente mediterránea y nevadas en la Cordillera cantábrica y en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que se esperan nevadas en cotas que podrían llegar a bajar de los 1000 metros en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo, mientras que las precipitaciones previstas en la zona mediterránea tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y en áreas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y en los litorales del Mar de Alborán.

Las temperaturas máximas, en descenso

La predicción incluye nieve en las montañas de la mitad norte por encima de los 1000-1200 metros y en las del sureste por encima de 1600-1800 metros.

Por su parte, Canarias registrará intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la península y en las Baleares, excepto en depresiones del noreste y de la meseta sur, mientras que las mínimas irán en ligero a moderado ascenso en ambas mesetas, en el valle del Ebro, en Andalucía occidental, en la fachada mediterránea, Melilla e interior de Mallorca y en ligero descenso en el resto.

Los vientos serán de componente norte y noroeste rolando a componente sur en Galicia y en el Cantábrico; soplará moderado en los litorales; se establecerá tramontana fuerte en el norte de Baleares y se espera cierzo moderado en el Ebro y flojo en la mitad oeste peninsular. En Canarias se prevén vientos alisios moderados con intervalos de fuerte en zonas expuestas.