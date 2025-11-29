Alberto Rosa 29 NOV 2025 - 06:00h.

En concreto, Pontevedra tiene aviso amarillo por lluvias que alcanzarán precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros

Leve pero notable aumento de las temperaturas: seguirá helando en el norte peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos para hoy sábado 29 de noviembre los avisos amarillos por lluvias en el litoral oeste de Galicia, con precipitaciones intensas que pueden ser localmente persistentes.

En concreto, Pontevedra tiene aviso amarillo por lluvias que alcanzarán precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros. También con aviso de este nivel, pero por niebla estarán Palencia, Valladolid y Zamora.

La Aemet prevé la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental.

Aunque las lluvias serán persistentes en Galicia, no se descarta que sean localmente fuertes en el oeste. En el resto de la Península y Baleares, en cambio, el cielo de la Península será poco nuboso al principio, pero aumentará a nubosidad media y alta, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur.

En cuanto a temperaturas máximas, estas estarán en ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y noroeste peninsular y en ligero descenso en el resto, más acusado en zonas de la meseta sur y en entornos montañosos de la meseta norte. Además, se esperan ascensos de las mínimas en Baleares, en la fachada mediterránea y en el noroeste peninsular, ligeros cambios en el resto y pocos cambios en Canarias.

Por último, el viento será flojo variable en el interior peninsular con tendencia al componente oeste con intervalos de moderado. De esta forma, soplará moderado de suroeste rolando a noroeste en los litorales del norte con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia.

Al mismo tiempo, irá de flojo a moderado del noroeste en el Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y del suroeste en el resto de litorales mediterráneos. Sin embargo, Canarias tendrá alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.