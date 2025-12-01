Si este pronóstico se cumple, se trataría del octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido

La llegada de un frente frío provoca cielos muy nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

Compartir







El invierno meteorológico, que empieza este 1 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, será probablemente más cálido de lo normal en toda España y más seco en el suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal ha especificado que hay entre un 60 y un 70% de probabilidades de que el invierno meteorológico será más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que sea más frío.

Además, hay un 40% de posibilidades de que sea más seco de lo habitual en el suroeste peninsular frente a un 25% de que sea más lluvioso. Sin embargo, no está claro cómo serán los próximos meses en la mayor parte del país en lo que se refiere a las precipitaciones.

Sería el octavo invierno consecutivo cálido

Si este pronóstico se cumple, se trataría del octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido, según ha añadido el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.

El último invierno con unas temperaturas por debajo del promedio normal fue el del año 2017 y 2018, tal y como ha dicho.