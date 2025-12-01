Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo
El Tiempo

El invierno meteorológico será más cálido de lo normal y más seco en el suroeste de España, según el pronóstico de la AEMET

Imagen de archivo de Sevilla en invierno
Imagen de archivo de Sevilla en inviernoEuropa Press
Compartir

El invierno meteorológico, que empieza este 1 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, será probablemente más cálido de lo normal en toda España y más seco en el suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal ha especificado que hay entre un 60 y un 70% de probabilidades de que el invierno meteorológico será más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que sea más frío.

PUEDE INTERESARTE

Además, hay un 40% de posibilidades de que sea más seco de lo habitual en el suroeste peninsular frente a un 25% de que sea más lluvioso. Sin embargo, no está claro cómo serán los próximos meses en la mayor parte del país en lo que se refiere a las precipitaciones.

Sería el octavo invierno consecutivo cálido

Si este pronóstico se cumple, se trataría del octavo invierno consecutivo con un carácter cálido o muy cálido, según ha añadido el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo.

El último invierno con unas temperaturas por debajo del promedio normal fue el del año 2017 y 2018, tal y como ha dicho.

Temas