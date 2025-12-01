La llegada de un frente frío provoca cielos muy nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

Lunes con heladas y mínimas bajo cero, por la tarde llega un frente y, a partir del martes, tiempo de nuevo revuelto

Este lunes, 1 de diciembre, habrá más estabilidad, en general, en la península aunque la llegada de un frente frío dejará cielos muy nubosos en el noroeste, con precipitaciones en Galicia que se extenderán al resto de la comunidad, al noroeste de Castilla y León y el oeste de Asturias. Además, las temperaturas mínimas caen hasta los -4ºC en la provincia de León, según informa Núria Seró.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que las lluvias serán persistentes en el oeste gallego y habrá tormentas ocasionales, mientras que los restos de otro frente en el Mediterráneo podrán dejar durante la madrugada algún chubasco en el sur de Baleares, en la zona de Palos y el Alborán.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles, que serán menos probables en las islas orientales al tiempo que habrá bancos de niebla matinal en el centro de Castilla y León.

Asimismo, la predicción contempla temperaturas máximas en ascenso en la vertiente cantábrica, en los Pirineos, en zonas altas de la Ibérica y el Sistema Central y en el sur peninsular; descensos en Castilla y León y descensos suaves en el nordeste peninsular, en los valles del Guadiana, el Ebro y Segura.

Las mínimas, por su parte, tendrán un descenso generalizado en la Península y las Baleares y habrá pocos cambios en Canarias, con heladas débiles en las montañas del interior y en zonas próximas, localmente moderadas en los Pirineos y zonas altas de la Ibérica.

Según esto, se esperan vientos de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares y en el norte mediterráneo. Soplará también moderado en los litorales gallegos y del Cantábrico; moderado en los litorales del mar Balear y del norte mediterráneo y vientos alisios moderados en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia. Cielos nubosos con brumas y nieblas vespertinas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este durante la tarde y que, en el tercio occidental de la Comunidad, pueden ir acompañadas de tormentas. Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles y dispersas en zonas de monta�ña de Orense y del este de Lugo. Vientos del sur y suroeste, flojos.

Asturias. Cielos nubosos, con predominio de nubes altas por la mañana. Precipitaciones débiles y moderadas. Cota de nieve en torno a 2000-2100 metros en la Cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. Vientos del sur y suroeste, flojos.

Cantabria. Cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas por la mañana. Posibles brumas o nieblas matinales dispersas en los valles del sur. Probabilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental al final del día. Cota de nieve en torno a 2000-2100 metros en la Cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera y de los valles del sur. Vientos de componente sur.

País Vasco. Cielos nubosos y cubiertos, con predominio de nubes altas por la mañana. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la mitad sur. Vientos de componente sur.

Castilla y León. Intervalos de nubes altas con probabilidad de precipitaciones débiles. Brumas y bancos de niebla matinales en áreas de meseta. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas en ascenso. Heladas generalizadas.

Navarra. Cielos nubosos y cubiertos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento en el tercio norte, en descenso en la Ribera del Ebro y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en el Pirineo y en zonas altas de la Navarra media. Vientos de sur y sureste.

La Rioja. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas sin descartar algunas brumas y bancos de niebla matinales en el oeste. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso en el valle y en ascenso en la sierra. Heladas débiles. Viento del suroeste, flojo.

Aragón. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Estratos bajos, brumas y bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico y puntos del valle del Ebro y el sur de Huesca. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas significativas en el Pirineo. Temperaturas máximas en ascenso en el sistema Ibérico y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable.

Cataluña. Cielo poco nuboso con nubosidad alta. Estratos bajos, brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo en el caso de las máximas en la vertiente norte del Pirineo, que irán en ascenso. Heladas débiles en el interior de la mitad norte, que serán más intensas en el Pirineo y significativas en el Valle de Arán. Viento flojo variable.

Extremadura. Cielo poco nuboso, predominando las nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con ligeros cambios. Heladas débiles y dispersas en zona de montaña. Viento flojo variable.

Comunidad de Madrid. Cielos velados de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso, excepto sin cambios en la Sierra y máximas en ascenso en zonas altas del Sistema central y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo variable.

Castilla-La Mancha. Cielos velados por nubes altas. No se descartan brumas o nieblas. Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado y máximas en ascenso en la mitad sur de la Comunidad. Heladas débiles generalizadas en el nordeste y en la Mancha toledana y conquense, de mayor intensidad en zonas altas y sin descartar heladas débiles dispersas en el resto. Viento flojo variable.

Comunidad Valenciana. Cielo nuboso con brumas y bancos de niebla en zonas del interior. Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del nordeste.

Región de Murcia. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

Baleares. Intervalos nubosos con chubascos dispersos que de madrugada podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas de madrugada con pocos cambios. Viento moderado del norte y nordeste, con algún intervalo de fuerte.

Andalucía. Cielos poco nubosos en el extremo occidental. En el resto, intervalos nubosos de nubes bajas y medias que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles ocasionales, más probables en la vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso, más acusado en el interior oriental. Heladas débiles en las sierras. Vientos flojos de componente este.

Canarias. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se esperan lluvias que serán más frecuentes e intensas a primeras horas. Las precipitaciones serán probables aunque de carácter en general débil en Lanzarote y en Fuerteventura durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas. Vientos alisios con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en costas suroeste de las islas montañosas.