Madrid y Castilla y León, en alerta por nieve: otras cinco comunidades en aviso por oleaje

Se esperan acumulaciones de más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros

El invierno meteorológico será más cálido de lo normal y más seco en el suroeste de España, según el pronóstico de la AEMET

Madrid y Castilla y León están hoy en alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) por nevadas con acumulaciones de más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros, a las que se suman otras cinco comunidades bajo aviso por temporal marítimo.

Se prevén este martes nevadas de dicho espesor en distintos puntos como consecuencia de un episodio que continuará al día siguiente; en concreto en la sierra de Madrid, a partir de 1.200 metros, y asimismo en la Ibérica de Burgos y el sistema central en Segovia y Ávila tendiendo además a bajar la cota.

No se descarta en algunas zonas de meseta cercanas a la Ibérica de Burgos que se puedan acumular 1-2 centímetros.

Aviso por temporal marítimo

En el caso de las comunidades bajo aviso por temporal marítimo, tres de ellas están en nivel naranja, con riesgo importante.

Se trata de Asturias, Cantabria y Galicia, ante la previsión de olas de 5 a 6 metros aumentando a 6 a 7 metros mar adentro en zonas como el noroeste y oeste de A Coruña, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Asimismo, están en aviso por temporal marítimo aunque en nivel amarillo, con riesgo para ciertas actividades, otras dos comunidades. En concreto, el País Vasco y Andalucía en la zona del poniente de Almería y en dicha capital, al igual que en la costa andaluza de Granada.