Tarragona seguirá acumulando litros de agua: descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio
Este martes, un frente atlántico unido a un sistema de bajas presiones al sureste peninsular dejará cielos nubosos con descensos en las máximas y precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que serán fuertes en la fachada oriental peninsular, Cantábrico y zonas del Pirineo y del Mediterráneo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los mayores acumulados de lluvia se prevén en Castellón y sur de Tarragona, y se espera que vayan con tormenta y probable granizo ocasional en regiones del Mediterráneo y en el Estrecho.

Habrá bancos de niebla en entornos de montaña e interiores del tercio este peninsular y la cota de nieve bajará a los 1.300 metros en el cuadrante noroeste, dejando acumulados significativos en el Sistema Central. La cola del frente también llegará a Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas.

Descenso de temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en la península y Baleares, salvo por aumentos en el entorno pirenaico, Ampurdán, sur de Galicia y noroeste de Castilla y León. Se mantendrán sin cambios en Canarias, mientras que las mínimas registrarán aumentos en la meseta norte y en el nordeste de la sur, descensos en Andalucía y Mediterráneo y pocos cambios en el resto.

El viento soplará flojo de sur y este en la mayoría del territorio, aunque será moderado de norte en Galicia, rolando a norte y oeste en el Cantábrico, del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular e irá con intervalos fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán. En Canarias será moderado a fuerte de norte.

