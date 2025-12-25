El día de Navidad viene marcado por una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este

El aviso de la AEMET: la Nochebuena y Navidad serán las más frías de los últimos 25 años

Compartir







Un total de 10 provincias están este jueves, día de Navidad, en aviso por lluvias, nieve, bajas temperaturas y olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Girona hay un aviso naranja por oleaje por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de cuatro a cinco metros (m) del este (con ola máxima de 8 a 10 m).

Además, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña se esperan lluvias que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo menudo. Asimismo, en zonas altas de montaña del norte se prevén acumulados significativos de nieve.

PUEDE INTERESARTE Una Nochebuena y Navidad pasadas por agua en Andalucía y este peninsular: el frío se instala para estas fiestas

En concreto, el resto de avisos por olas se registran en Mallorca y Menorca, Barcelona y Tarragona y A Coruña. Al margen de ello, los avisos por lluvia se dan en Ibiza y Formentera y Girona y los de nieve, en Asturias (Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (Liébana y centro y valle de Villaverde) y Girona. Por último, los de bajas temperaturas se esperan en Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), León, Palencia y Zamora.

Inestabilidad, frío y lluvia para Navidad

El día de Navidad viene marcado por una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la predicción del organismo estatal. En este marco, los cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y de manera ocasional de granizo menudo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por lo demás, el resto del país registra intervalos nubosos con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y en líneas generales hay nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña. Al final del día los cielos en zonas de la meseta norte tenderán a ser poco nubosos.

En este marco, AEMET indica que nevará en cotas por encima de 800 - 1.200 metros (m) en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100 - 1.300 m en áreas de montaña del sureste y de 500 - 700 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve que serán más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal explica que la jornada será nubosa en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones que serán ocasionalmente moderadas. En el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos y no se descarta que se registre algún chubasco débil.

Bajan las mínimas en la mitad norte y centro peninsular

El pronóstico indica que habrá un descenso generalizado de las mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular. Aún así, se registrarán ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. Por otro lado, también habrá un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. En Canarias los termómetros registrarán pocos cambios.

Por esta parte, habrá heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta Sur. Durante este día, las capitales de provincias con previsión de mínimas más bajas son Soria, donde se espera alcanzar -5ºC, y Burgos y León con -4ºC.

Al margen de ello, se registrarán vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, habrá componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y del norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares. En Canarias componente norte.