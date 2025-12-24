La Agencia Estatal de Meteorología prevé que tendremos una Nochebuena y Navidad con las temperaturas más bajas desde el año 2010

Lluvia, nieve y una bajada de las temperaturas: así se prepara la península para recibir un tiempo inestable en Nochebuena y Navidad

Se cumple el sueño de muchos de unas fiestas navideñas con nieve y bien abrigaditos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que tendremos una Nochebuena y Navidad con las temperaturas más bajas desde el año 2010. La especialista Nuria Serò lo explica y apunta especial atención al Norte.

Los termómetros durante este mes de diciembre han registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales, tomando como referencia el período 1991-2020. Esta tendencia, sin embargo, ha cambiado en la última semana y continuará la línea descendente en su tramo final con temperaturas inferiores al promedio registrado para la primera semana de Navidad. Será la más fría de los útlimos hace 25 años, según la Aemet.

Se sentirá el frío, sobre todo al norte, porque allí el día será gris con precipitaciones más persistentes. La cota de nieve en el norte está a alrededor de unos 1.300 metros, en el sur de unos 1.500, ha explicado la experta de Informativos Telecinco.

La agencia recuerda que un comienzo de Navidad tan frío como el de este 2025 no es habitual en los últimos años y que cada vez será menos frecuente por el cambio climático y el aumento global de las temperaturas.

"La primera semana de Navidad es 2.1ºC más cálida que a mediados del siglo XX. No es imposible, aunque parece muy poco probable vivir navidades tan frías como en 1962", ha señalado la agencia en sus redes sociales.

Cena de navidad con lluvias y nieve

Este miércoles estará marcado por una situación de inestabilidad con cielos nubosos y precipitaciones en toda la península y Baleares, especialmente persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia y fuertes en litorales de Alborán y el mar balear, que serán de nieve en zonas de montaña por encima de los 1.000 metros.

El día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, inicialmente acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste, todo ello debido a la presencia de una masa de aire frío y una baja al oeste de la península, ha señalado la Aemet.

Una docena de capitales peninsulares, entre ellas Madrid, no pasarán de los cinco grados. En Segovia y Lugo se quedará en tres. Lloverá, quizá de forma persistente, en el nordeste y Baleares. Las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada.

Pese a la advertencia de este episodio de intenso frío para los días navideños, por primera vez en varios días, este miércoles, la Aemet no ha anunciado ningún aviso meteorológico en su página web para esta jornada en España.