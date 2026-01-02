Son los últimos momentos de la borrasca Francis en Canarias, que ya comienza a asomarse a la península

El paso de la borrasca Francis deja lluvias en Canarias y pone en alerta a la Comunidad Valenciana por nieve en cotas muy bajas

Todas las islas permanecen en alerta ante la segunda arremetida de la borrasca Francis, que a esta hora está dejando fuertes rachas de viento y numerosas incidencias en distintos puntos del archipiélago canario.

El paso del temporal ha dejado ya más de 90 litros por metro cuadrado en La Palma, a lo que se suman precipitaciones persistentes y un viento muy intenso, en zonas del norte de Tenerife, las rachas podrían superar localmente los 90 kilómetros por hora. Las principales incidencias se están registrando en los aeropuertos, hasta el momento, siete vuelos han sido cancelados y otros cinco desviados, complicando tanto el tráfico aéreo como la movilidad en tierra.

La situación es especialmente preocupante en el mar, todo el archipiélago se encuentra bajo aviso por fenómenos costeros, con zonas del litoral completamente restringidas. El oleaje puede superar los cinco metros, por lo que los precintos y controles intentan disuadir a curiosos e imprudentes ante una situación marítima muy peligrosa.

Las precipitaciones de las últimas horas han dejado también una imagen poco habitual: el Teide ha amanecido con su cima completamente nevada

Pese a las condiciones adversas, en algunos puntos el viento, aunque molesto, permite aguantar momentáneamente la situación, sin embargo, las rachas superiores a 90 km/h siguen generando riesgo. En Tarifa, el fuerte viento de levante mantiene en vilo el tráfico marítimo. Varios ferris han tenido que retrasar su salida y al menos cuatro no han podido zarpar debido al estado del mar.

Mientras tanto, el frío empieza a dejarse notar en buena parte del país. En ciudades como Zaragoza, muchos ya miran al cielo con ilusión ante la posibilidad de nieve en los próximos días, especialmente los más jóvenes, que esperan poder disfrutarla en compañía.