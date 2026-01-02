La nubosidad y las precipitaciones serán las protagonistas de estos días

La borrasca Francis llega con el Año Nuevo: Canarias, afectada con varios vuelos suspendidos

La borrasca Francis dejará cielos nubosos en la Península y Baleares, con lluvias en el oeste peninsular y temperaturas al alza en ambas zonas. En Canarias se prevén intervalos nubosos, con precipitaciones en general débiles, pero que pueden ser localmente fuertes de madrugada en las islas más orientales.

Situada al oeste de la Península, la borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos, con predominio de la nubosidad alta en el tercio oriental y en Baleares, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Alerta en la Comunidad Valenciana por la borrasca Francis

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunidad Valenciana, con descenso de las temperaturas, a causa de la borrasca Francis, a partir de este sábado y que se extenderá en días posteriores coincidiendo con el fin de semana y la festividad de los Reyes Magos.

Como consecuencia de la borrasca pueden producirse chubascos en la zona del cabo de la Nao y precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas en el interior de Castellón y Valencia así como en la comarca alicantina de l'Alcoià.

Emergencias pide precaución

Emergencias ha pedido prestar atención con la seguridad vial y circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad y aconseja, en caso de emergencia, llamar al 112.

Según Emergencias, en la Comunidad Valenciana las nevadas serán "especialmente relevantes" en el interior de Castellón y Valencia y en la comarca de l'Alcoià mientras que a partir del día 6 "el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión".

Debido a la "compleja interacción" entre los diferentes elementos que constituyen la llegada de la borrasca Francis y la formación de otra estacionaria sobre escandinavia y altas presiones en el Atlántico Norte, el pronóstico "presenta una excepcional incertidumbre en este momento", en especial sobre la extensión e intensidad de las zonas de nevada, por lo que se recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días.

Establecer medidas preventivas

En la Comunitat Valenciana el episodio se podría empezar a manifestar a partir de este sábado, con chubascos en la Nao y los días siguientes en las otras zonas. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha informado a los municipios y organismos con competencias en gestión de emergencias para que mantenga la necesaria atención y seguimiento de los avisos emitidos para activar con antelación planes de protección civil y protocolos de actuación y establecer medidas preventivas.

En especial, señala, en la atención de colectivos "especialmente sensibles" a las bajas temperaturas como personas mayores, con problemas de salud y familias desfavorecidas, para los que se recomienda tener la posibilidad de habilitar refugios climáticos en instalaciones municipales adecuadas.

Asimismo, ha emitido una serie de consejos a la población, como tener cuidado con los sistemas de calefacción en espacios mal ventilados, no sobrecargar los sistemas eléctricos, prestar a la circulación por posible presencia de placas de hielo y consultar la información antes de desplazarse por carretera.

Nubosidad y viento en el territorio nacional

En el oeste peninsular se esperan nubosidad más compacta y precipitaciones, que durante la tarde se extenderán por el Cantábrico, meseta Norte, alto Ebro y Pirineos occidentales, las cuales serán más persistentes en el sistema Central occidental y zonas del noroeste.

Puede nevar débilmente en los Pirineos en cotas por encima de 1.100-1.300 metros al principio del día, para subir a 1600-2000 metros.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos con precipitaciones en general débiles, con posibilidad de que sean localmente fuertes a primeras y últimas horas en Fuerteventura y Lanzarote.

Las nieblas matinales serán probables en zonas altas de la mitad norte y tercio este, así como brumas frontales en Galicia y Cantábrico.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, si bien con pocos cambios en la fachada mediterránea. Se espera que sean notables los ascensos de las máximas en zonas centrales de ambas mesetas y de las mínimas en gran parte de zonas altas de la mitad oeste.

De esta forma, las heladas débiles se restringen a zonas puntuales de montaña de la mitad norte, que serán más extensas en Pirineos y en su entorno, donde localmente serán moderadas.

El viento en Canarias soplará de moderado a fuerte del oeste y suroeste con rachas muy fuertes en áreas expuestas y zonas altas de las islas de mayor relieve.

En la Península y Baleares, será del sur y sureste, excepto en Alborán, Estrecho y litoral cantábrico, donde soplará del este.

El viento también será moderado con intervalos de fuerte en el litoral atlántico, occidental cantábrico y Estrecho; moderado en Alborán y resto del litoral cantábrico, mientras que será flojo en el litoral Mediterráneo y extremo oriental interior con intervalos de moderado en el resto de la Península.

Predicción por Comunidades Autónomas

Galicia

Cielos cubiertos, acompañados de brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña del norte y sureste, y de lluvias y chubascos generalizados que entran desde el suroeste, en general débiles y algo persistentes.

Las temperaturas en ascenso, salvo en las máximas en las elevaciones del norte y este de Lugo, donde no se esperan cambios; el ascenso será notable en las mínimas en amplias zonas del interior y en las máximas, de forma local, en el sur de Rías Baixas y Miño de Pontevedra. El viento será de este y sureste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

Asturias

Cielos cubiertos acompañados de brumas y nieblas en cotas altas de la Cordillera, y de lluvias débiles que avanzan desde el suroeste, la cuales serán más frecuentes y generalizadas en la segunda parte del día.

Las temperaturas mínimas en ascenso, que podría ser notable en la zona central del Principado, y las máximas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo del sur en el interior y en el litoral viento moderado del este acompañado de rachas fuertes en la segunda parte del día.

Cantabria

Cielos cubiertos, acompañados de brumas y nieblas en la Cordillera, y de lluvias débiles que avanzan desde el suroeste, más frecuentes y generalizadas en la segunda parte del día.

Las temperaturas mínimas en ascenso, que podría ser notable en Liébana; máximas también al alza en Cantabria de Ebro y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. El viento será flojo del sur en el interior, y en el litoral viento flojo del este arreciando a moderado en la segunda parte del día.

País Vasco

Cielos cubiertos acompañados de brumas y algún banco de niebla vespertino en zonas elevadas de las comarcas litorales así como de lluvias débiles que avanzan desde el suroeste por la tarde.

Las temperaturas en ascenso, salvo en las máximas en la franja litoral donde se espera un ligero descenso o que no haya cambios. El viento será flojo del sur, que amaina en el interior por la tarde y gira al este y arrecia en el litoral a partir del mediodía.

Castilla y León

Cielo de nuboso a cubierto con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste y norte, que serán más probables en zonas de montaña, mientras que en el resto serán débiles, dispersas y ocasionales. La cota de nieve sube por encima de 1.800 o 2.000 metros. Brumas y bancos de niebla, especialmente en medianías y localmente engelantes en el noroeste.

Las temperaturas irán en moderado a notable ascenso, cono heladas débiles en puntos de montaña. El viento soplará del sur y sureste de flojo o moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el Sistema Central.

Navarra

Cielos cubiertos, que no se descarta que vayan acompañados de brumas y algún banco de niebla vespertino en zonas elevadas del tercio septentrional y sierras del oeste, donde tampoco se descarta alguna lluvia débil dispersa en las últimas horas. Las temperaturas en ascenso, que será menos acusado en las máximas y el viento será flojo variable.

La Rioja

Cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas, que podrán ser de nieve por encima de 1.800 a 2.000 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas en moderado ascenso; el viento soplará del sur en la sierra y variable en el valle, flojo en general.

Aragón

Cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso con nubes altas en la mitad sur por la tarde. Se esperan nieblas matinales en la ribera del Ebro oriental y el sur de Huesca, que localmente serán persistentes y engelantes.

Probables precipitaciones débiles en el Pirineo occidental al final del día, con la cota de nieve en torno a 1.800-2.000 metros.

Las temperaturas en ascenso, localmente notable el de las mínimas en el sistema Ibérico, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo, del suroeste en el sistema Ibérico y de dirección variable en el resto.

Cataluña

Cielo con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso con nubes altas en la mitad sur por la tarde. Se formarán brumas y nieblas matinales en la Depresión Central, que serán localmente persistentes o engelantes en Lleida.

Las temperaturas en ascenso, excepto en el sureste de Girona, con heladas débiles en el Pirineo, Depresión Central y prelitoral de Girona. El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

Extremadura

En el norte, cielo nuboso o cubierto con precipitaciones de débiles a moderadas, que localmente podrían ser persistentes. En el resto, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, con la cota de nieve de 1.800 a 2.000 metros. Sin descartar brumas matinales.

Las temperaturas en moderado a notable ascenso y el viento soplará del este y sureste, moderado.

Comunidad de Madrid

Cielos nubosos, con nubes bajas de madrugada, acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas de la Sierra, y con nubes medias y altas el resto del día. Probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la Sierra.

Las temperaturas en ascenso generalizado, que será localmente notable. El viento soplará flojo variable.

Castilla La Mancha

En Guadalajara, cielos nubosos con nubes bajas de madrugada, acompañadas de brumas y nieblas que pueden ser localmente persistentes.

En el resto, intervalos de nubes altas, con alguna nubosidad baja acompañada de nieblas dispersas, al principio en el sureste, aumentando la nubosidad media de oeste a este durante la tarde, con probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el extremo noroccidental.

Las temperaturas registrarán un ascenso generalizado, que será notable en amplias zonas de la Comunidad. El viento soplará flojo con predominio del este y sudeste.

Comunidad Valenciana

Predominio de cielo poco nuboso con nubes altas. Las temperaturas en ascenso, que será localmente notable en las máximas en el interior y prelitoral. El viento será flojo con predominio de la componente oeste.

Región de Murcia

Cielos nubosos con nubes altas. Las temperaturas en ascenso generalizado, localmente mínimas en descenso en el Altiplano. Vientos flojos variables, con intervalos moderados en las sierras.

Islas Baleares

Intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Las temperaturas en ascenso, que será localmente notable de las mínimas en Mallorca. El viento de flojo a moderado del suroeste.

Andalucía

Cielos nubosos con nubes altas, aumentando a muy nubosos por la tarde con precipitaciones moderadas en la provincia de Huelva y litoral atlántico por la tarde.

Las temperaturas en ascenso generalizado, que será localmente notable en el interior oriental, salvo las mínimas sin cambios en la parte suroccidental de la comunidad.

Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente este. Levante moderado en el litoral mediterráneo y moderados del sureste en el atlántico, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes.

Canarias

En las islas montañosas, nuboso en las vertientes oeste y suroeste, intervalos nubosos en el resto de vertientes que aumentarán a nuboso durante las horas centrales.

Precipitaciones de débiles a moderadas, que serán más frecuentes e intensas en las vertientes oeste durante las horas centrales. No se descarta que sean localmente muy fuertes.

En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso las primeras horas de la madrugada con probabilidad de chubascos localmente fuertes. El resto del día, intervalos nubosos que aumentará a nuboso al final de la tarde con probabilidad de lluvia de débil a moderada.

Las temperaturas con pocos cambios, con algún ascenso de las mínimas en la provincia oriental. El viento soplará del oeste o suroeste de moderado a fuerte, que será más intenso en zonas altas y vertientes expuestas, con probables rachas muy fuertes.