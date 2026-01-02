Francis se desplazará hacia la península, donde entrará en contacto con una masa de aire muy frío

¿Nieve en Reyes? Cotas bajas y temperaturas bajo cero en los primeros días de 2026

Aunque todavía faltan algunos días y la previsión puede ajustarse, cada vez gana más fuerza la posibilidad de nevadas en cotas bajas que podrían afectar a grandes ciudades y a importantes vías de comunicación. La situación meteorológica es especialmente cambiante en estos momentos, los modelos apuntan a que la borrasca Francis abandonará definitivamente Canarias y se desplazará hacia la península, donde entrará en contacto con una masa de aire muy frío.

Francis llega acompañada de aire más templado y húmedo, y al chocar con ese aire frío se genera una situación de inestabilidad que favorece la aparición de nevadas a cotas inusualmente bajas, situadas actualmente en torno a los 600 metros.

Muchos puntos del interior peninsular podrían ver nieve, coincidiendo además con los días previos a la llegada de los Reyes Magos

Se van a dejar escenas invernales poco habituales en numerosas localidades. Entre las zonas donde aumenta la probabilidad de nieve se encuentra Madrid, donde no se descarta que las precipitaciones puedan llegar en forma de copos si se mantienen las condiciones actuales, una situación que obligará a seguir muy de cerca la evolución del temporal en los próximos días.