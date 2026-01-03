En el litoral onubense se ha decretado la alerta amarilla por viento, con rachas máximas que podrían alcanzar los 70 km/h

La borrasca Francis va a avanzar hasta la península y abre la puerta a muy probables nevadas en cotas bajas y grandes ciudades

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de enero, avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia Cádiz, Huelva y Málaga debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora provocada por la borrasca 'Francis'.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones estarán activos desde las 9,00 hasta la medianoche de este sábado en las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. Se prevén acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

Además, en el litoral onubense se ha decretado la alerta amarilla por viento, con rachas máximas que podrían alcanzar los kilómetros por hora, siendo más probables en la zona occidental. De igual modo, en la provincia de Cádiz, la borrasca 'Francis' motivará la activación de este mismo aviso desde las 15,00 horas hasta el final de la jornada, tanto en el litoral como en el Estrecho. Se prevé una acumulación de agua de hasta 15 l/m2 en la primera hora, que podría alcanzar los 40 l/m2 en las primeras doce horas.

Por su parte, en Málaga, las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce se verán afectadas por la lluvia. El aviso estará en vigor desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este sábado, con precipitaciones estimadas de hasta 15 l/m2 en la primera hora y de 60 l/m2 durante las primeras doce horas.