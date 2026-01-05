La borrasca ha dejado incidencias en edificios y en carreteras de varias partes de España

La borrasca Francis cubre de nieve de norte a sur la península y pone en alerta a varias comunidades por posibles heladas

Las bajas temperaturas serán las protagonistas desde esta noche hasta el jueves. Durante la madrugada se alcanzarán los seis grados bajo cero en Teruel y los menos cinco en Albacete y Ávila. Durante el día, las temperaturas darán un poco de respiro. Las nevadas más copiosas se registrarán en la cornisa cantábrica, a solo 400 metros de altura y con espesores de 10 centímetros mientras que en el interior del sudeste peninsular serán menos intensas.

Este frente ha dejado mucha nieve y mucha lluvia. Y un ejemplo de ello es la escena de María José por la calle, cuando intenta caminar por su casa completamente anegada. La marca de agua visible en la pared deja constancia de la magnitud del desbordamiento del rio Guadalhorce a su paso por la localidad malagueña de Cartama.

Francis deja 400 litros por metro cuadrado en 24 horas en Coín

El caudal del rio, llegó a superar los cinco metros de altura, obligando a que una veintena de vecinos pasarán la noche en un albergue. A tan solo unos kilómetros, en Coín, Francis dejó 400 litros por metros cuadrado en 24 horas, lo que supone más de la mitad de lo que cae de media en todo el año. Tal era la fuerza con la que bajaba el rio Grande que acababa derrumbando un puente.

La borrasca ha dejado incidencias en edificios y en carreteras. En Huelva, las olas han destrozado gran parte del paseo marítimo de Matalascañas y el ayuntamiento ha solicitado la intervención urgente de la UME. Ya sin lluvia, los 500 vecinos de Jimena de la Frontera, en Cádiz, que fueron desalojados y rescatados ante la crecida del agua, han podido regresar a casa.

Francis se desplaza hacia el este dejando lluvias y algún susto en zonas como la localidad valenciana Burjassot, donde se ha desprendido una parte de una fachada.