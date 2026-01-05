La nieve parece que no se ha quedado demasiado en las ciudades, pero la montaña acumula hasta 20 cm

De cara a los próximos días, lo que viene es mucho frío, no solo en la montaña

Madrid amanece cubierta de nieve

Llevamos varios días hablando de la nieve y de los avisos que se habían activado en numerosas zonas, fnalmente, la borrasca Flora se ha quedado por debajo de lo esperado. Afortunadamente, se prestó especial atención a la evolución de Francis, una borrasca muy húmeda que descargó la mayor parte de su humedad en Andalucía.

Esto ha provocado que las nevadas en otras regiones hayan sido menores de lo previsto. Por ejemplo, en Madrid se esperaban entre tres y cuatro centímetros de nieve, pero finalmente apenas se ha acumulado un centímetro, que en muchos puntos ni siquiera ha llegado a cuajar.

Dentro de todos los escenarios posibles, esta ha sido, sin embargo, la mejor situación tanto para las ciudades como para las montañas

En zonas de montaña se han llegado a acumular hasta 20 centímetros de nieve, un espesor significativo de polvo blanco que permitirá disfrutar de la nieve en altura.

De cara a los próximos días, lo que viene es mucho frío, no solo en la montaña, una masa de aire frío se apodera de gran parte del territorio. Dejando temperaturas nocturnas de hasta seis grados bajo cero, con valores negativos generalizados en el interior peninsular. Durante el día, las temperaturas apenas subirán.

Esta situación de frío intenso se mantendrá al menos hasta el jueves, cuando se producirá un aumento gradual de las temperaturas. Entre jueves y sábado se espera un clima más suave, aunque el domingo volverán a desplomarse.