La borrasca Goretti llegará con fuerza dejando olas, viento y lluvia en el norte peninsular

La borrasca ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés y dejará un temporal en Europa occidental más fuerte que en España

La borrasca Goretti se formará entre el jueves y el viernes y dejará un temporal marítimo en el norte de España con viento y lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta de 'X'.

En total, constituye la séptima borrasca y dana de gran impacto de la temporada y llega pocos días después del paso de Francis, que ha dejado cientos de incidencias, sobre todo en Andalucía.

Gran temporal en Europa occidental

De acuerdo con el organismo estatal, Goretti experimentará una ciclogénesis explosiva que, según ha explicado la AEMET, se trata de "un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta".

Esta nueva borrasca que llegará con gran fuerza, ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés y dejará un temporal en Europa occidental más fuerte que en España.