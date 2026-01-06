La nieve sigue cortando carreteras y mantiene los avisos en casi todo el país: algunas zonas como Guadalajara alcanzan los -15 grados

La nieve, la protagonista en España: se acumularán tres centímetros en 24 horas en Almería y Granada

Compartir







El temporal de nieve afecta en la mañana de este martes a 55 carreteras españolas, con restricciones a la circulación en las nacionales N-621, N-625 y N-630, a su paso por León, y en el caso de esta última, también en el Puerto de Pajares (Asturias), al tiempo que mantiene cerradas nueve carreteras secundarias de Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico en su web, las tres carreteras nacionales afectadas se encuentran en nivel rojo y en ellas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, el límite de velocidad de 30 km/hora y está restringido el paso para autobuses y vehículos pesados.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Francis cubre de nieve de norte a sur la península y pone en alerta a varias comunidades por posibles heladas

La N-621 está afectada entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina, la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, y la N-630 entre Villamanín y Arbás del Puerto, además de en el Puerto de Pajares.

Otras tres carreteras nacionales están afectadas en Burgos y Palencia, pero con nivel de servicio verde, lo que las hace transitables con precaución. Se trata de la N-232, entre Virtus e Incinillas; la N-623, entre Quintanilla Sobresierra y Villamediana de San Román; la N-627, entre Fuente Urbel y Puentetoma.

Entre las autovías y autopistas, solo la AP-67 cuenta con restricciones a la circulación en este momento, entre Palencia y Cantabria, a la altura de Cabria y Santa Cruz, al estar con un nivel de servicio amarillo que sitúa el límite de velocidad en 60 km/hora y restringe el tránsito de vehículos pesados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Avisos en carreteras

En la red principal están afectadas también, en nivel verde y sin restricciones a la circulación, pero con la prohibición de adelantar vehículos pesados, la A-92, entre Huétor de Santillán y El Molinillo (Granada); y la AP-66, entre El Reúndu (Asturias) y Caldas de Luna (León), y también entre Caldas de Luna y Valverde de la Virgen (León).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, en Burgos están con nivel verde la A-1, entre Aranda de Duero y Lerma, y entre Burgueta y La Puebla de Arganzón; la A-73, entre Corralejo de Valdelucio y Fuencaliente de Valdelucio; y la AP-1, entre Grisaleña y Azucarera Leopoldo.

La A-67 está con nivel verde entre Villabermudo y Camesa de Valdivia (Palencia) y la A-6 entre León y Luego a la altura de Herrerías y Pedrafita do Cebreiro, y entre Pedrafita do Cebreiro y Cacabelos en Lugo. En la red secundaria, la nieve que está dejando la borrasca Francis mantiene cerradas nueve carreteras en estos momentos: los puertos de montaña A-1178 (Almería), A-337 y A-4025 (Granada), y la vía A-395, también en Granada.

La situación en los puertos o altos de montaña

Además, están cerradas la AS-348, entre Oubachu y Valdebueyes, y la LN-8, entre Los Pontones-El Quempu, ambas en Asturias; la DSA-191, en Candelario (Salamanca); las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, entre Muskilda e Irati, ambas en Navarra. El nivel rojo rige para un total de 30 carreteras, 14 de ellas en Asturias.

En esta comunidad autónoma, un total de 19 puertos o altos de montaña de una docena de municipios precisaban a última hora de este lunes el uso de cadenas para poder circular por sus calzadas tras la nieve que ha dejado la borrasca Francis. El puerto de El Connio, al igual que Pajares para camiones, se encuentran cerrados.

Además, las cadenas son obligatorias en los puertos de El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos en Cangas del Narcea; Tarna en Caso; Cerredo, Alto del Campillo y Valdeprado, en Degaña; El Acebo en Grandas; Tormaleo en Ibias, Pajares en Lena; La Cobertoria en Quirós; Somiedo y San Lorenzo, en Somiedo, y Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo.

Alertas activas

Tráfico aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno. Casi toda España, menos Extremadura, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, está en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros a cuenta de la borrasca Francis y de sucesivos frentes, con seis regiones en aviso naranja por riesgo importante y la provincia de Guadalajara en rojo, por -15 ºC.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, partes de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están bajo alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.

En concreto, puede acumularse un espesor de nieve de 10 centímetros en el centro y el valle de Villaverde, en Cantabria, donde se esperan copos en torno a 400-600 metros, y de 5 centímetros en el norte de Burgos y el condado de Treviño, y en la cuenca del Nervión y en la llanada alavesa, sobre 500 ó 600 metros.

Qué zonas están en aviso rojo

Las parameras de Molina (Guadalajara) están hasta las nueve de la mañana de este martes en aviso rojo, que implica peligro extraordinario, por temperaturas mínimas de 15 grados bajo cero. Temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero se pueden registrar en el Pirineo oscense, Albarracín, Jiloca Gúdar y Maestrazgo (Teruel), en el Pirineo de Girona y en el de Lleida y en el valle de Arán, en todos con alerta naranja hasta las nueve de la mañana.

La zona del Ampurdán, en Girona, también tiene una alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de 60 a 75 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros (sin descartarse picos de ocho metros), así como la costa de Menorca, donde el viento soplará entre 55 y 70 kilómetros por hora y las olas podrían alcanzar los cinco metros.

En aviso amarillo por costeros están varias comunidades con costa, incluida Canarias y el resto de Baleares, así como Melilla. Amarillo igualmente en otras áreas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra, bien por nevadas o bien por bajas temperaturas, como los -6 grados que se prevén en Soria o en la serranía de Cuenca.