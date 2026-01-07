Enero empieza con un fuerte descenso de las temperaturas en todas las ciudades

Nadie se termina de acostumbrar a ver los termómetros con estas temperaturas "no sé si estoy si aquí o en Polonia"

Termómetros bajo cero en casi toda España: Sierra Nevada marca récord con -17 grados y Guadalajara, en nivel rojo por -15

Compartir







Estamos inmersos en varios días de frío intenso en la península, con madrugadas heladas que dan paso a amaneceres en los que las ciudades continúan registrando temperaturas bajo cero. El frío no da tregua y se mantiene desde primera hora del día, afectando tanto a la movilidad como a la vida cotidiana.

Valencia es un claro ejemplo de esta situación, esta mañana, muchos vecinos se han despertado con las lunas de los coches completamente congeladas, una imagen poco habitual en la ciudad. Las quejas no se han hecho esperar. “Esto ya es demasiado frío para nosotros”, afirmaban algunos residentes, mientras otros aseguraban que este episodio de bajas temperaturas “no es normal”.

PUEDE INTERESARTE Francis deja paso a la borrasca Goretti: el norte se prepara para una ciclogénesis explosiva con lluvias y viento de intensidad

Según los termómetros, este ha sido el Día de Reyes más frío en la Comunidad Valenciana desde 1950, un dato que refuerza la percepción de excepcionalidad

“No es una cosa muy frecuente”, comentaban algunos ciudadanos, todavía sorprendidos por ver registros tan bajos en una zona acostumbrada a inviernos más suaves.

La sensación generalizada es de incredulidad. “No sé si estoy aquí o en Polonia”, bromeaba una joven mientras caminaba por la calle, confesando que “se te quedan las manos congeladas”. Otro vecino asentía resignado: “Ya hay que sacar el abrigo gordo”.

A este frío seco se le ha sumado además la humedad, intensificando la sensación térmica, una situación similar se vive en Barcelona, donde los testimonios se repiten: “Nunca he tenido este frío”, aseguraban algunos, mientras otros reconocían directamente que “lo estoy pasando muy mal”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El meteorólogo Alfonso Puertas, del Observatorio Fabra de Barcelona, explicaba que “en Barcelona, en particular, en las últimas décadas cuesta mucho encontrar temperaturas tan bajas”, subrayando el carácter poco habitual de este episodio.

Por su parte, Madrid comienza a ver algo de alivio, la alerta por frío ya ha sido desactivada ante una previsión más optimista, con un ligero ascenso de las temperaturas previsto para los próximos días. Aun así, el frío intenso sigue siendo el protagonista en buena parte del país.