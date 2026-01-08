La Xunta ha ampliado para este viernes la alerta naranja por temporal costero al litoral del oeste de A Coruña

Nevadas históricas y temperaturas de hasta –20 ºC dejan paralizados a varios países de Europa, causado por la borrasca Goretti

Compartir







La borrasca Goretti afecta a toda la cornisa cantábrica. Esta ciclogénesis explosiva, que se formará muy rápido, vuelve a traer a la península lluvias persistentes, nevadas y un aumento generalizado de las temperaturas. Se han registrado rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta seis metros.

Tras una Navidad especialmente fría y lluviosa entra esta nueva borrasca que en está afectando especialmente al norte de la península, a Galicia, donde se han activado los avisos por vientos y olas. En lugares como Cedeira han llegado a rachas de viento de 100 km/h. Una alerta naranja que hoy también está activa en la costa de Asturias y que esta madrugada se extenderá a toda la costa cantábrica.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso naranja en Cantabria y Galicia: fuertes rachas de viento y fenómenos costeros

Galicia amplia para mañana la alerta naranja por temporal

La Xunta ha ampliado para este viernes la alerta naranja por temporal costero al litoral del oeste de A Coruña. El aviso está activo este jueves en el litoral noroeste de esta provincia y en el de Lugo. Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso se extenderá en las primeras horas del viernes al oeste de A Coruña. Se espera mar combinado con olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho. Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados.

PUEDE INTERESARTE Las heladas siguen en España: Molina de Aragón revalida su título como una de las zonas más heladas del país

La Xunta ha recordado en una nota de prensa la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.