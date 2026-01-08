La Aemet ha activado el aviso naranja en zonas del norte como Galicia y Cantabria por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros

Noches de frío extremo en Vitoria: las bajas temperaturas convierten la nieve en hielo y piden precaución

Este jueves se prevé un tiempo anticiclónico para la mayor parte de la península y Baleares, con un aumento notable de las temperaturas, viento fuerte en puntos como Galicia y el Cantábrico y precipitaciones en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado a un predominio de cielos nubosos o cubiertos, a excepción del litoral mediterráneo y especialmente en el extremo sureste peninsular, al tiempo que ha advertido de que el paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia.

La predicción señala que es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico y alerta de que la cota de nieve será en las montañas del extremo norte de 1.400/1.600 metros, subiendo al entorno de los 1.600-1.900 metros.

Suben las temperaturas

En Canarias se esperan intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas. También se registrarán previsiblemente nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, en interiores de Galicia y en zonas altas del centro peninsular.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la península y Baleares y se esperan pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas. Las heladas perderán extensión e intensidad y afectarán de forma débil las zonas altas del interior peninsular mientras que serán moderadas en el Pirineo.

La Aemet contempla asimismo que soplará viento de componente oeste en la península y en las Baleares, y será fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, el Cantábrico, las montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental. Se prevé de Nordeste flojo en el valle del Guadalquivir y, en Canarias, alisio fuerte de dirección este-nordeste.