La nieve, que ayer colapsó Francia y varios puntos de Europa, ha avanzado hacia el norte y ya ha llegado a Escocia y al Reino Unido

Noches de frío extremo en Vitoria: las bajas temperaturas convierten la nieve en hielo y piden precaución

Europa vuelve a enfrentarse a un episodio meteorológico extremo, la llegada de una nueva borrasca, asociada a una ciclogénesis explosiva, está dejando a su paso fuertes nevadas, lluvias torrenciales e inundaciones en numerosos países del continente.

Así han amanecido hoy muchas ciudades europeas, con carreteras, puentes y parques completamente anegados o cubiertos de nieve, una situación que podría empeorar en las próximas horas según los expertos.

La nieve, que ayer colapsó Francia y varios puntos de Europa, ha avanzado hacia el norte y ya ha llegado a Escocia y al Reino Unido, donde varias zonas han quedado incomunicadas. El temporal también ha alcanzado el este del continente: en Rumanía, las nevadas han sido tan intensas que no se recordaba un episodio similar desde hace años.

Especialmente complicada es la situación en los Balcanes, donde se están registrando temperaturas por debajo de los –10 ºC

En ciudades como Mostar, los turistas que hoy visitan su emblemático puente sufren un frío extremo, con una sensación térmica gélida que dificulta incluso permanecer al aire libre.

Las fuertes lluvias asociadas a esta borrasca han provocado además la crecida de ríos, así como cortes en carreteras y líneas ferroviarias. En Kosovo, el agua ha dejado sin suministro eléctrico a varias poblaciones y ha obligado a cerrar los colegios hasta el próximo 12 de enero.

La borrasca, bautizada como Goretti, mantiene en alerta a gran parte de Europa

Las previsiones apuntan a que las temperaturas podrían rozar los –20 ºC en los próximos días, lo que incrementa el riesgo de nuevas incidencias y complica aún más la situación.