La nieve evita tomarse un descanso en Espinosa de los Monteros y el frío marca récord en Castilla y León

Enero empieza con un fuerte descenso de las temperaturas en todas las ciudades, registrando las temperaturas más bajas

Una copiosa nevada ha cubierto de blanco las calles de Vitoria. La nieve evita tomarse un descanso en Espinosa de los Monteros y el frío marca récord en Castilla y León, concretamente en Segovia. Allí, han alcanzado los -8ºC. Los vecinos se lo toman con calma y con un paraguas en la mano, sin olvidarse de un buen abrigo.

Ahora, lo que más preocupa en Vitoria es el hielo que se vaya acumulando en las calles porque, a pesar de que los operarios municipales están echando sal, las temperaturas no han superado los 4ºC. Se espera que durante esta madrugada continúe helando, ya que aquí en Vitoria los termómetros no pasarán de los 0°.

El frío ha sido gélido esta noche en diversas zonas del país, con áreas bajo cero y con temperaturas mínimas de hasta -17,4 grados, como en el caso de Cap de Vaqueira (Lleida), según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología.

Los termómetros han bajado hasta -16,7 grados en Andalucía

En otros puntos del país, como en Andalucía, los termómetros han bajado hasta -16,7 grados en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada; en Cataluña, han descendido hasta -16 grados en Port Ainé, Lleida. También se han registrado temperaturas gélidas en Astún, en Huesca, con mínimas de hasta -15,5 grados, según los datos facilitados por la Aemet, en su página web.

A primeras horas de la jornada, la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) amanecía en nivel rojo con peligro extraordinario por frío extremo en la zona de Parameras de Molina ante temperaturas mínimas de hasta -14 grados, aunque el aviso fue desactivado a las 09:00 horas.