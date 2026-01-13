Alberto Rosa 13 ENE 2026 - 06:00h.

No se descartan tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas

Un frente atlántico deja lluvias en Galicia, aunque aumentan las temperaturas en el resto de la Península: la previsión de la Aemet

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos para hoy martes 13 de enero los avisos amarillos por lluvias en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla. Se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Tal y como informa la Aemet en su página web, el aviso estará vigente entre las 08,00 y las 20,00 horas en las comarcas onubenses del litoral, Aracena, el Andévalo y el Condado. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y no se descartan tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas.

PUEDE INTERESARTE El mar Mediterráneo registró temperaturas más altas de la media en 2024 y 2025

En el litoral y la campiña gaditana, El Estrecho y la campiña sevillana, el aviso se activará a partir de las 14,00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. En estas zonas, se prevén precipitaciones similares, con tormentas ocasionales y riesgo de mangas marinas, recoge Europa Press.

Para la jornada de este martes, a nivel andaluz se esperan cielos nubosos, que irán aumentando a cubiertos a lo largo del día. Se prevén precipitaciones moderadas, extendiéndose de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental, pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios en la mitad oriental y subirán en el resto de la región, de manera localmente notable en el bajo Guadalquivir. Las máximas registrarán ligeros cambios.

Los vientos serán variables y flojos en la vertiente mediterránea, y de componente sur con intensidad moderada en el resto de la comunidad, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, tendiendo a amainar durante la tarde.