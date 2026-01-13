Logo de telecincotelecinco
Alerta temporal

Cádiz, Huelva y Sevilla, en aviso amarillo este martes por lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora

Paraguas en Sevilla
La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Huelva, Sevilla y Cádiz. Europa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos para hoy martes 13 de enero los avisos amarillos por lluvias en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla. Se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Tal y como informa la Aemet en su página web, el aviso estará vigente entre las 08,00 y las 20,00 horas en las comarcas onubenses del litoral, Aracena, el Andévalo y el Condado. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y no se descartan tormentas ocasionales en el litoral con posibilidad de mangas marinas.

En el litoral y la campiña gaditana, El Estrecho y la campiña sevillana, el aviso se activará a partir de las 14,00 horas y se mantendrá hasta la medianoche. En estas zonas, se prevén precipitaciones similares, con tormentas ocasionales y riesgo de mangas marinas, recoge Europa Press.

Para la jornada de este martes, a nivel andaluz se esperan cielos nubosos, que irán aumentando a cubiertos a lo largo del día. Se prevén precipitaciones moderadas, extendiéndose de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental, pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios en la mitad oriental y subirán en el resto de la región, de manera localmente notable en el bajo Guadalquivir. Las máximas registrarán ligeros cambios.

Los vientos serán variables y flojos en la vertiente mediterránea, y de componente sur con intensidad moderada en el resto de la comunidad, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, tendiendo a amainar durante la tarde.

