Iván Sevilla Agencia EFE 11 ENE 2026 - 19:38h.

La temperatura del Mediterráneo fue dos grados más elevada que la media del periodo 1991-2020

España vivió un 2025 con el mercurio a 15 grados de media, un 1,1 grados por encima de lo normal

Compartir







ValenciaEn los años 2024 y 2025, las temperaturas que registró el mar Mediterráneo subieron hasta ser más altas que la media que se venía manteniendo a lo largo de las últimas tres décadas.

Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este 11 de enero, tras el récord anual que hubo en aguas de la Comunidad Valenciana. Casi 29 grados en agosto, con el peligro que ello conlleva.

PUEDE INTERESARTE El mar Mediterráneo alcanza los 29ºC: estas son las graves consecuencias del aumento de temperatura

Según los expertos, son las consecuencias de un cambio climático que preocupa cada vez más. En concreto, al Mediterráneo podrían llegar los huracanes, pues están aumentando los fenómenos extremos como la trágica dana de Valencia.

El contexto actual ha conducido a que el mercurio se haya situado ya más de dos grados por encima de lo habitual en la superficie marina mediterránea en los dos últimos años.

PUEDE INTERESARTE La Albufera libera agua al mar para bajar su temperatura y tiñe de marrón las playas cercanas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La anomalía térmica fue algo mayor el 6 de julio del 2025 (+2,44º C) respecto a la que se detectó el 20 del mismo mes en 2024 (+2,31º C), como se ve en los datos que la Aemet ha publicado para ejemplificar la situación.

Estas temperaturas se comparan con los valores del periodo de referencia que va de 1991 al 2020. Las de 2024 y 2025 solo se acercaron a las cifras normales de forma puntual a finales de julio y comienzos de agosto, además de a mediados de octubre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Máximos históricos en océanos de la Tierra

Este 9 de enero, la revista 'Advances in Atmospheric Sciences' publicó que los océanos de la Tierra almacenaron más calor en 2025 que en cualquier otro año, desde que comenzaron las mediciones modernas.

Volvieron a alcanzar su máximo histórico, igual que en los nueve años anteriores. Según la publicación, el calentamiento del mar es desigual, así las zonas más cálidas son los océanos tropical y Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el océano Austral.

El estudio que concluía eso tomó datos de los principales centros internacionales y grupos de investigación independientes, incluidos el Copernicus Marine (el programa de observación de la Tierra europeo).

Además del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, el NOAA/NCEI (el programa de vigilancia medioambiental estadounidense) y un metaanálisis oceánico (CIGAR-RT) de tres continentes Asia, Europa y América.

Todos ellos confirman que en 2025, el Contenido Calorífico del Océano (OHC, por sus siglas en inglés), es decir, el índice que supone uno de los mejores indicadores del cambio climático a largo plazo, alcanzó el nivel más alto jamás registrado.