La alerta de la Aemet tras la borrasca Goretti: cinco comunidades, en riesgo de aludes

La Aemet activa los avisos por riesgo de aludes en tres comunidades y por fenómenos costeros en otras dos comunidades

La llegada de un anticiclón provoca el aumento de las temperaturas en muchas zonas de España: se esperan subidas de hasta 8 grados

Compartir







Cinco comunidades autónomas están este domingo en aviso amarillo, Aragón, Cataluña y Navarra por riesgo de aludes tras las nevadas caídas esta semana y Galicia y Baleares por fenómenos costeros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque el peligro es bajo (40-70 %), según la Aemet, en el Pirineo oscense, leridano y navarro hay riesgo de aludes durante todo el día, sobre todo en la zona occidental pirenaica y en Huesca en el entorno de la divisoria fronteriza.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso naranja en Cantabria y Galicia

Los avisos de la Aemet

En Menorca el viento arreciará con intervalos de 50-60 km/h, fuerza 7 y olas de tres metros. En la costa noroeste y oeste de A Coruña también soplará el viento con intervalos de 50-61 km/h y fuerza 7.

La Aemet informa de que el aviso amarillo supone peligro bajo, pero la población vulnerable y los bienes en zonas expuestas al fenómeno meteorológico podrían sufrir algunos impactos.

PUEDE INTERESARTE La Aemet activa el aviso rojo por temperaturas gélidas en Guadalajara

Además, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda estar bien informado por canales oficiales.

Temperaturas en ascenso en la mayoría de España

No obstante, desde la Aemet se prevé una jornada para este domingo marcada por el progresivo acercamiento de un anticiclón, lo que provocará un aumento de las temperaturas máximas con respecto a los últimos días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a ello, los termómetros dan un respiro en cuanto a las máximas, las cuales experimentarán un ascenso generalizado en el país, salvo ligeros descensos en el oeste de las depresiones de la meseta sur y del Guadalquivir. El aumento térmico será más notable en el Cantábrico, el alto Ebro y las montañas del norte con subidas de hasta 6-8ºC en algunas áreas, mientras que en Baleares se prevén pocos cambios.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En los Pirineos, se estima que se produzcan nevadas débiles por encima de los 1.000-1.200 metros al inicio de la jornada en Pirineos, elevándose la cota de nieve progresivamente hasta situarse entre los 1400 y 1700 metros.

En Canarias se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales. Del lado de las temperaturas, pocos cambios en el archipiélago con mínimas de 16ºC en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias y máximas de hasta 22ºC en ambas capitales de provincia.

El viento tendrá dirección procedente del suroeste con intensidad moderada en el noroeste y en la meseta norte, alcanzando rachas muy fuertes en zonas expuestas de Galicia y de la Cordillera Cantábrica. En el nordeste predominará la componente oeste, con intervalos de viento fuerte y rachas muy intensas en áreas expuestas de Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.

En los litorales del norte soplará viento moderado, con intervalos fuertes en las costas gallegas. En Canarias continuará soplando el alisio de intensidad moderada.