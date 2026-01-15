En el aeropuerto de Bilbao sí que se han desviado cinco vuelos por las fuertes rachas de viento

Protección Civil avisa por temporal en el área mediterránea peninsular y Baleares a partir del fin de semana

Un nuevo temporal toma fuerza en el noroeste de la península. La AEMET mantiene activa las alertas en toda la cornisa cantábrica, en Galicia y Asturias. El mar golpea con fuerza y la prueba es el accidente de un buque en Vigo. Los guardacostas han tenido que acudir en ayuda de la embarcación cuando sufrió un corrimiento de la carga debido a un oleaje que en algunos puntos estaba alcanzando los seis metros de altura.

La masa de aire ártico que ha afectado a España en los primeros días de 2026 se va a retirar en los próximos días, cuando se espera un ascenso de las temperaturas. Pero el norte y este peninsular sufrirán desde este jueves las consecuencias de la borrasca Goretti.

El viento, el gran protagonista del País Vasco

Con el País Vasco, el gran protagonista durante el día de hoy es el viento, con rachas que han llegado a superar los 100 km/h. Estivales Galdós en algunos momentos ha sido complicado, incluso poder mantenerse en pie y en la calle. En zonas expuestas ha sido difícil mantener el equilibrio e incluso caminar si el viento venía de cara. Así se puede ver en las imágenes que hemos grabado a lo largo del día.

El viento ha dejado alguna incidencia, por suerte, sin importancia. Aunque en el aeropuerto de Bilbao sí que se han desviado cinco vuelos. Hasta las 06:00 horas de la tarde ha estado activada una alerta por fuertes vientos. Mañana viernes esa alerta se trasladará al mar.