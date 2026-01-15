Protección Civil avisa por temporal en el área mediterránea peninsular y Baleares a partir del fin de semana

Esta situación se prolongará durante los primeros días de la próxima semana, cuando alcanzará su máximo desarrollo

La Aemet activa este miércoles el aviso amarillo por lluvias y oleaje en Pontevedra y A Coruña

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado de un temporal marítimo que afectará a la mitad norte del área mediterránea peninsular y a Baleares a partir de este fin de semana. Se esperan rachas de viento muy fuertes y precipitaciones localmente intensas y persistentes.

El episodio se prolongará durante los primeros días de la próxima semana, cuando alcanzará su máxima intensidad. Según la AEMET, una borrasca se formará sobre el Mediterráneo como consecuencia del descuelgue de una DANA, lo que dará lugar a un intenso flujo de viento del este muy húmedo.

Las lluvias más importantes podrían registrarse en el este y sur de Cataluña y en la Comunidad Valenciana, con acumulados significativos en zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales

El lunes 19 y el martes 20 serán los días más adversos del temporal, con un empeoramiento del estado del mar, viento muy fuerte en zonas costeras y precipitaciones persistentes que el martes se desplazarán hacia el valle del Ebro y Baleares.

Durante el fin de semana ya se esperan lluvias en el nordeste peninsular y Baleares, que podrían ser fuertes y caer en forma de nieve en áreas de montaña a partir de los 1.200 a 1.400 metros.

A partir del miércoles 21, se prevé que las precipitaciones vayan remitiendo y el temporal marítimo pierda intensidad. No obstante, AEMET advierte de una elevada incertidumbre y recomienda seguir atentamente las actualizaciones de los próximos días.

Disminuir la velocidad ante las lluvias intensas

Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda circular una gran cantidad de agua. Si el viaje es inevitable, aconseja utilizar carreteras principales y autopistas.

En situaciones de tormentas súbitas y lluvias intensas, es importante prestar atención al lugar donde se estacionan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel del agua puede dañar los coches aparcados en zonas inundables o incluso arrastrarlos.

Por ello, se insiste en no atravesar tramos inundados, ni a pie ni en vehículo, ya que se desconoce el estado del terreno bajo el agua

En el medio rural, Protección Civil insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas, así como a evitar cruzar vados inundados y dirigirse a áreas elevadas. Recuerda que el mayor peligro de las tormentas para las personas se produce en campo abierto.

No obstante, advierte de que en núcleos urbanos también existe riesgo por la caída de rayos, por lo que es aconsejable situarse cerca de edificios para protegerse. En el interior de las viviendas, recomienda evitar las corrientes de aire. Si se circula en coche, un vehículo cerrado puede servir como refugio.

Por último, si la tormenta sorprende en el campo, pide no correr, evitar refugiarse bajo árboles, alejarse de alambradas y objetos metálicos y no permanecer en zonas elevadas como colinas, crestas o divisorias.

Asegurar puertas y ventanas ante los fuertes vientos

Ante la previsión de fuertes vientos, se recomienda asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto susceptible de caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, es fundamental extremar las precauciones al volante, especialmente a la salida de túneles, en adelantamientos y al cruzarse con vehículos pesados. También se aconseja prestar atención a la posible presencia de obstáculos en la calzada.

En zonas marítimas, Protección Civil recomienda alejarse de playas y de áreas bajas del litoral que puedan verse afectadas por mareas elevadas y fuerte oleaje, habituales en episodios de viento intenso

El organismo también pide evitar estacionar vehículos en zonas expuestas al oleaje, ya que el mar puede adquirir condiciones extraordinarias y arrastrar tanto objetos como personas si se encuentran cerca.

Por último, advierte de no poner en riesgo la vida para observar o grabar imágenes del fuerte oleaje, recordando que este tipo de situaciones suponen un peligro real para la población.