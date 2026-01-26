Vilaboa, Pontevedra, solicita el nivel dos y suspender las clases ante las lluvias

El alcalde del municipio de Pontevedra, Vilaboa, ha solicitado decretar el nivel dos y suspender las clases ante las intensas lluvias

Lluvias, calor extremo y vías dañadas: ¿están preparadas las infraestrucuturas para el cambio climático?

El alcalde del municipio pontevedrés de Vilaboa, César Poza, ha pedido al Ejecutivo gallego que decrete el nivel dos de emergencia ante las fuertes lluvias y la suspensión de la actividad lectiva durante la jornada del martes.

Poza, consultado por Europa Press, ha explicado que tuvieron una mañana "llena de incidencias", los ríos, sobre todo Riomaior, sufren desbordamientos en varios puntos y también se produjeron cortes de vías.

"Estamos totalmente desbordados y, el problema, es que la situación empeora", ha señalado el alcalde, que ha detallado que se puso en contacto con el jefe provincial de emergencias. Así y después de que la Xunta elevase la alerta para este martes a nivel naranja, el alcalde ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, limiten los desplazamientos a lo imprescindible y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112 Galicia.

Pontevedra, en alerta roja

También, en lo referente a la jornada de este martes, el regidor de Vilaboa ha pedido que se suspenda la actividad lectiva en los colegios. El objetivo de esta medida, ha señalado el alcalde, es evitar desplazamientos de riesgo y garantizar la máxima seguridad de toda la comunidad educativa.

La Aemet también ha publicado un post en redes sociales donde comunica que algunas zonas de Galicia alcanzan el nivel rojo debido a las fuertes lluvias. Avisos por fenómenos costeros adversos, lluvias y fuertes rachas de viento que pueden ser un problema para los vecinos. Pontevedra es una de esas zonas señaladas por alerta roja. En la propia página web aclaran que las zonas del interior estarán en "peligro extraordinario" por estas fuertes lluvias.

Detallan además que la acumulación de agua por estas tormentas pueden llegar a superar hasta los 150 litros. Ante esta alerta, que puede que siga activa hasta este martes, el alcalde del municipio ha pedido cancelar las clases hasta que la situación meteorológica sea más estable.