El río de humedad favorecerá el aumento de la intensidad y la persistencia de las precipitaciones

En algunos puntos las precipitaciones podrían alcanzar acumulados cercanos a los 100 l/m²

El comienzo de la semana estará marcado por un nuevo episodio de inestabilidad que afectará a buena parte del país. La llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica dejará precipitaciones generalizadas, que en algunos puntos podrían alcanzar acumulados cercanos a los 100 l/m².

Este cambio de tiempo se producirá tras una breve mejoría, dando paso de nuevo a lluvias localmente intensas.

Llega un río de humedad

El frente llegará reforzado por un río de humedad o atmosférico, un factor que favorecerá el aumento de la intensidad y la persistencia de las precipitaciones en varias comunidades. El invierno continúa así con una dinámica muy activa, en la que los periodos de estabilidad están siendo poco duraderos.

Para la Aemet, la denominación río atmosférico alude a un flujo de la atmósfera estrecho, a semejanza de las corrientes naturales y continuas de agua, cargado de vapor de agua y viento, que puede causar precipitaciones de distinta intensidad.

De esta manera, entre este lunes y mañana se formará una borrasca asociada a una vaguada que se aproxima por el oeste peninsular, reforzada por la llegada el río de humedad del Atlántico subtropical. Esta configuración favorecerá la entrada de una masa de aire templada y muy húmeda, dejando los mayores acumulados de lluvia en el oeste de la Península.

Lunes: la situación más adversa en Galicia

Este lunes, Galicia será la zona más afectada con precipitaciones intensas y persistentes en las comarcas occidentales, donde no se descarta que vayan acompañadas de tormenta. En el oeste de A Coruña y Pontevedra se esperan acumulados significativos de lluvia en pocas horas, mientras que de forma más aislada también podrán registrarse chubascos en Zamora y León.

El viento del sur-suroeste soplará con fuerza en el norte y oeste de Galicia, con rachas intensas que darán lugar a una situación marítima muy alterada, con oleaje que podrá alcanzar los 5 metros. Este episodio ventoso también se notará en la Cordillera Cantábrica, contribuyendo a un ambiente claramente adverso en estas zonas.

Martes: las lluvias se intensifican varias comunidades

Mañana el frente avanzará de forma limitada hacia el este, al verse frenado por la dorsal. Las lluvias seguirán siendo intensas y persistentes en Galicia y, con el paso de las horas, se extenderán a zonas de Castilla y León y Extremadura, especialmente en Sanabria y el Sistema Central, donde serán persistentes.

Las lluvias también alcanzarán a varias provincias andaluzas, como Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla, donde podrán ser puntualmente intensas y acompañadas de tormenta. Por su parte, la cola del frente dejará aguaceros en Canarias, con mayores acumulados en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de Tenerife y Gran Canaria, donde se intensificarán las precipitaciones. En la Comunidad de Madrid y oeste de Castilla-La Mancha se esperan algunos chubascos.

En las próximas 48 horas se pueden acumular cerca de medio metro de nieve en las cumbres del Sistema Central, mientras que las precipitaciones de lluvia seguirán afectando de forma moderada al resto de la región. Los modelos de alta resolución prevén acumulados de hasta 100 l/m², e incluso superiores de manera puntual, en las zonas más expuestas a los vientos del suroeste de Galicia, el Sistema Central y los alrededores de Sanabria.