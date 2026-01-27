Quince comunidades autónomas se encuentran en riesgo, seis de ellas afectadas por nivel naranja

Lluvias, calor extremo y vías dañadas: ¿están preparadas las infraestrucuturas para el cambio climático?

Con el paso de la borrasca Joseph y tras las demás borrascas que han ido dejando a España bajo un temporal de lo más inestable, todo el territorio español, a excepción de Canarias, está hoy en alerta por diversas inclemencias del tiempo: desde vientos de 90 kilómetros por hora hasta lluvia, oleaje, aludes, nevadas y/o deshielo.

Debido a estos cambios bruscos en el tiempo, se encuentran en aviso quince comunidades autónomas, de las cuales seis están en nivel naranja (riesgo importante) y el resto en amarillo (peligro bajo).

Consecuencias de las alertas en las comunidades autónomas

En concreto, están en naranja las siguientes: Andalucía, por lluvias y temporal marítimo, a lo que se suma el aviso de vientos en nivel amarillo; y Castilla y León, por lluvias, a lo que se añaden avisos amarillos por viento y deshielo.

Asimismo, también se encuentra en nivel de riesgo importante Castilla-La Mancha, por viento, además de por lluvia y nieve, en amarillo; Extremadura, por lluvia, y en amarillo por viento; Galicia por temporal marítimo y en amarillo por lluvia; y la Región de Murcia por mala mar y en amarillo por viento.

A estas comunidades se suman en nivel amarillo los siguientes territorios: Aragón, por viento y aludes; Asturias, por lluvia y mala mar; Baleares, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y mala mar.

Además, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla, por oleaje; Cataluña, por temporal marítimo y aludes; Comunidad de Madrid, por nevadas; Navarra, por aludes; y La Rioja, por viento.

En el sur de Ávila y norte de Cáceres, en nivel naranja, se prevén lluvias acumuladas en 12 horas de 80 litros por metro cuadrado. En el municipio de Grazalema en Cádiz podrían superarse localmente los 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

También están en naranja, por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, Alcaraz y Segura, en Albacete.

Alerta también en el temporal marítimo

Por temporal marítimo está en alerta naranja A Coruña, en Galicia, además de la zona del Miño en Pontevedra y Rías Baixas. Se registrarán vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros.

Asimismo, están en naranja por mala mar el levante almeriense y varias zonas de Murcia: el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, en donde se registrarán vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros.

También el Estrecho en Cádiz está en alerta naranja por temporal marítimo, soplarán vientos marinos muy fuertes, de hasta 88 kilómetros por hora.

Las lluvias serán abundantes

Segú se ha informado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lloverá de forma abundante en casi todo el territorio.

Los mayores acumulados se darán en Galicia, sierras béticas, oeste del sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes.

Se podrán alcanzar niveles de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En la localidad de Ronda en Málaga, incluso de 70 litros por metro cuadrado en doce horas.

Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño.

Nieve y fuertes rachas de viento

Se desplomará la cota de nieve: de estar por encima de 2.000 metros pasará a 500/900 metros en el noroeste y en el resto a 900/1.400 metros.

Las nevadas se extenderán desde Galicia hasta llegar a las sierras del sureste al final del día; los mayores acumulados se darán en la Cantábrica y Pirineos.

En la sierra de Madrid podrán acumularse más de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.100 metros.

El viento será fuerte con rachas muy fuertes localizadas, prácticamente en toda la península y Baleares excepto en el nordeste.

Las rachas serán de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país; de incluso 90 kilómetros por hora en la zona del Estrecho, en Cádiz.