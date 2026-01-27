La situación se ha complicado durante la noche debido a la marea alta que dificulta el desagüe del río

El alcalde de Vilaboa, Pontevedra, solicita a la Xunta decretar el nivel dos y suspender las clases ante las fuertes lluvias

Compartir







En Gondomar, Pontevedra, el Consejo ha activado la emergencia municipal por el desbordamiento del río Miñor. El agua ya ha inundado casi toda la zona, unos hechos ante los cuales que el alcalde ha calificado la situación de alarmante.

Las autoridades piden extremar la precaución y evitar circular por zonas inundables o arboladas, informando a los vecinos de la zona sobre una situación que se ha visto complica durante la noche por la marea alta que dificulta el desagüe del río.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Joseph obliga a activar las alertas por inundaciones en Galicia: clases suspendidas y carreteras cortadas

Inundaciones en el territorio gallego

Debido a las lluvias que la borrasca Joseph está dejando a lo largo de toda Galicia, las inundaciones ha estado muy presentes en este territorio durante estos días, dejando desbordamientos como el río Maior, que dejó balsas de agua en la carretera y obligó a realizar cortes de vías en zonas de Vilaboa, Pontevedra.

Por otro lado, también se produjo el desbordamiento del Regueiro de Calvos, un afluente del río Gallo, en Cuntis, Pontevedra, que encendió las alarmas y llevó a varios vecinos a retirar enseres de los bajos de sus viviendas, según explicó el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, que pidió "máxima prudencia" y la activación, por parte de la Xunta, del nivel 2 de emergencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ya desde el día 25 de enero, el 112 Galicia informaba a través de las redes sociales la emergencia por lluvias e inundaciones, señalando los niveles rojos y naranjas a los que se estaban enfrentando algunos territorios gallegos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Predicción del tiempo en Galicia

A lo largo de estos días, en Galicia se verán cielos cubiertos, con apertura de claros y precipitaciones generalizadas de carácter persistente y chubascos que tenderán a remitir, sin descartarse que puedan ser localmente fuertes en algunas zonas.

La cota de nieve estará en torno a 2.000 metros, descendiendo hasta 600-900 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios o en descenso ligero.

Se producirán heladas débiles en zonas altas del interior. En el litoral, viento fuerte acompañado de rachas muy fuertes tendiendo a amainar; en el interior, moderado con rachas fuertes en zonas altas que amainará.