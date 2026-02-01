La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que esas lluvias persistentes podrán ser fuertes

Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte

La entrada de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente dejarán este domingo en la península cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en montañas de la mitad norte.

En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.

En cambio, serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que estén acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central, al tiempo que se registrarán nevadas en montañas de la mitad norte a una cota de entre 1100-1300 metros, que subirán a 2000-2200 metros en el centro y a 1600/1800 metros en los Pirineos.

En cuanto a Canarias, se espera que esté nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto, con predominio de la nubosidad alta.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la península y en Baleares y, en cambio, las mínimas descenderán en el tercio este y ascenderán débilmente en el resto peninsular y en Baleares. Para Canarias se prevén pocos cambios, y habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo.

La previsión meteorológica contempla asimismo que el viento será de componente sur y suroeste en la península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales, con intervalos de fuerte en los de Galicia; en Canarias se prevé viento del noreste moderado.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: cielo nuboso y cubierto. Posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas del interior. Precipitaciones débiles o localmente moderadas que se generalizarán por la tarde. Temperaturas en aumento. Vientos del sur flojos y moderados.

- ASTURIAS: cielo nuboso y cubierto. Posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas de la cordillera. Precipitaciones débiles o localmente moderadas. Cota de nieve en torno a 1600-1800 metros en la Cordillera. Temperaturas en aumento. Heladas débiles en zonas altas de la cordillera. Vientos flojos y moderados.

- CANTABRIA: cielo nuboso y cubierto con posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas de Liébana. Precipitaciones débiles o localmente moderadas. Cota de nieve en torno a 1600-1800 metros en Liébana. Temperaturas en aumento. Heladas débiles en zonas altas de Liébana. Vientos flojos y moderados.

- PAÍS VASCO: cielo nuboso y cubierto con precipitaciones débiles que remitirán por la tarde. Temperaturas en aumento, salvo las máximas de Álava, que descenderán de forma ligera. Vientos flojos y moderados de componente sur.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas y frecuentes. Cota de nieve a 1500 metros que subirá a 2000 metros. Brumas y bancos de niebla, sobre todo en el norte y en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ascenso, y máximas en ascenso en el sur y en zonas de montaña y sin cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas. Viento del suroeste y sur, flojo a moderado.

- NAVARRA: cielo nuboso y cubierto con precipitaciones débiles. Cota de nieve en aumento de 1400 a 2000 metros en el Pirineo. Temperaturas con cambios ligeros, con un predominio de los descensos en la ribera del Ebro y los aumentos en el resto. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Vientos flojos variables.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas, más probables en el oeste y suroeste. La cota de nieve si situará en torno a los 1400 metros, subiendo a 2000 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en cotas altas. Viento del suroeste flojo.

- ARAGÓN: intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y dispersas en el sistema Ibérico y el Pirineo mientras que en otros puntos no se descartan. La cota de nieve ascenderá desde unos 1300-1500 metros a primeras horas hasta los 1800-2100 metros al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto; y máximas en ascenso en el Pirineo. Heladas débiles en el Pirineo y en el Sistema Ibérico de Teruel. Viento flojo.

- CATALUÑA: intervalos nubosos con posibles brumas y bancos de niebla dispersos en zonas del norte de la depresión central por la mañana. Posibles precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente norte del Pirineo de Lleida, con una cota de nieve que ascenderá desde unos 1300-1500 metros hasta los 1700-2000 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ligero descenso y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el interior del tercio norte y viento flojo.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto con frecuentes lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en el norte por la noche. Probables brumas y bancos de niebla, sobre todo en zonas de sierra. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento del sur y suroeste, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo cubiertos con brumas y nieblas que podrían ser engelantes en la sierra. Precipitaciones generalizadas. Cota de nieve inicialmente en 1400 y 1600 metros, superando los 2000 metros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero descenso. Heladas débiles en la sierra. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo cubierto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas que podrían ser engelantes en áreas de montaña del noreste. Precipitaciones generalizadas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas con cambios ligeros o sin cambios. Heladas débiles en las montañas del noreste. Viento flojo o moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos, más abundantes en las horas centrales, con precipitaciones en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso, con precipitaciones débiles, más intensas en las sierras. Temperaturas máximas en ascenso en el noroeste; el resto con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en el litoral y en las sierras.

- ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte.

- ANDALUCÍA: Cielo nuboso o muy nuboso, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica, más intensas en Sierra Morena. Brumas y bancos de niebla en el interior de la vertiente atlántica. Temperaturas sin cambios o máximas en ascenso. Vientos de componente oeste, moderados.

- CANARIAS: cielo nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900 a 1200 metros de altitud, sin descartar que vayan acompañados de lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana, que se abrirán en amplios claros durante el resto de las horas diurnas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.