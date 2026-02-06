Máxima alerta en Córdoba ante la crecida del Guadalquivir

Zoe Armenteros 06 FEB 2026 - 08:29h.

El nivel de algunos ríos, como el Guadalquivir a su paso por Córdoba mantiene en vilo a las autoridades y obliga a evacuar a cientos de personas

Andalucía registra 8.696 incidencias con 83 carreteras cortadas y sigue buscando a la mujer en Salayonga

La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía con una persona desaparecida: El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura y ya duplica la altura del nivel rojo, a su paso por Córdoba con riesgo máximo de desbordamiento. Grazalema, en Granada ha sido desalojado al completo ante la situación inestable del suelo por la cantidad de agua acumulada tras días de intensas lluvias.

El temporal se aleja de la península, pero la crecida de ríos y embalses sigue preocupando a las autoridades, que mantienen cientos de carreteras cortadas, la mayoría en Andalucía. Seguimos la última hora de la situación meteorológica, al minuto.