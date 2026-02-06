El nivel de algunos ríos, como el Guadalquivir a su paso por Córdoba mantiene en vilo a las autoridades y obliga a evacuar a cientos de personas
Andalucía registra 8.696 incidencias con 83 carreteras cortadas y sigue buscando a la mujer en Salayonga
La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía con una persona desaparecida: El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura y ya duplica la altura del nivel rojo, a su paso por Córdoba con riesgo máximo de desbordamiento. Grazalema, en Granada ha sido desalojado al completo ante la situación inestable del suelo por la cantidad de agua acumulada tras días de intensas lluvias.
El temporal se aleja de la península, pero la crecida de ríos y embalses sigue preocupando a las autoridades, que mantienen cientos de carreteras cortadas, la mayoría en Andalucía. Seguimos la última hora de la situación meteorológica, al minuto.
Máxima alerta en Córdoba ante la crecida del Guadalquivir
En Córdoba se centran todas las alertas en el río Guadalquivir, que se prevé alcance su nivel máximo a su paso por la ciudad. El río Guadalquivir ha superado a su paso por Córdoba los cinco metros de altura y ya duplica la altura del nivel rojo, que marca el riesgo de desbordamiento; esta situación ha obligado al desalo de cerca de 400 familias en distintas zonas de la capital y sus barriadas ante el riesgo de vivir graves inundaciones
Extremadura evacua a mil personas y se mantiene bajo vigilancia a los ríos por las crecidas
Llega la tregua de lluvias intensas en buena parte de Extremadura que obligó a la evacuación de un millar de personas en las últimas horas. El Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones por la crecida de los ríos:
Estos son los ríos bajo vigilancia
- Río Gévora
- Zapatón
- Ardila y Alagón
Un centenar de carreteras siguen cortadas por inundaciones, 79 de ellas en Andalucía
El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 98 carreteras a las 6:00 horas de este viernes, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz). Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).