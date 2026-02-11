Los efectos de la borrasca huracanada Nils: en qué zonas azotará con más fuerza

La borrasca Nils y sus fuertes rachas de viento huracanado están causando estragos en el Norte y también en el Mediterráneo.

La borrasca Nils y sus fuertes rachas de viento huracanado están causando estragos en el Norte y también en el Mediterráneo. Sobre todo por caída de árboles como este pino de grandes dimensiones que ha aplastado un coche cuando circulaba por esta carretera de Pontevedra. La conductora ha resultado herida, pero no está grave. Mientras, en Andalucía los desprendimientos siguen provocando problemas en las carreteras como este en el acceso a Sierra Nevada.

Hay que tener especial cuidado en Galicia, tambien en Cataluña. A las 11 de esta noche se activan los avisos rojos en la costa gallega por un oleaje que puede ser muy peligroso, informa Adriana Seara.

En el caso de Cataluña, esta tarde han sonado los avisos en los móviles para alertar del riesgo de las consecuencias de los fuertes vientos que han obligado a suspender estre jueves las clases, informa Andrea López.

"Los marineros van a tener que ir al paro"

La furia del viento pone a prueba a toda clase de mobiliario y el peligro se concreta cuando derriba árboles. Más de 3.000 kilos que impactan en diagonal contra el centro del vehículo. Cuesta creer que la conductora haya salido, sin heridas de gravedad, de semejante impacto. El oleaje de Valdoviño es solo un reflejo de la dureza del temporal en la costa gallega. En estas condiciones, dicen los vecinos, "los marineros van a tener que ir al paro. Resulta temerario salir a faenar, "ya me está criando mejillones el casco".

Es el enésimo temporal. "Ya estamos todo el mundo cansaos, no podemos más", y la lluvia acumulada, la que seguía cayendo con esta fuerza, ha causado desprendimientos como el de un talud bajo la autovía de morrazo. Ha destrozado una vivienda que estaba en obras y un hombre ha resultado herido. Jornada de riesgo, no solo en Galicia.

En pleno centro de Valencia, una mujer ha sufrido un traumatismo craneo encefálico. El reguero de incidentes es extenso también en Cataluña, especialmente en Barcelona; más árboles derribados, revestimientos desprendidos de las fachadas y alerta roja para este jueves, en toda la comunidad. Son los efectos de la borrasca huracanada Nils.

La borrasca 'Nils' pondrá mañana en aviso a casi toda España

La borrasca 'Nils' pondrá este jueves en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) y Melilla por lluvia, deshielos, pero sobre todo olas y viento en un día en el que Cantabria, Galicia y País Vasco tienen avisos de nivel rojo por fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Cantabria registra un aviso de nivel rojo por olas en la costa de su litoral por olas de ocho a nueve metros que va acompañado de otro aviso de nivel amarillo por viento en la misma zona. Además, Galicia tiene otro de las mismas características en A Coruña y de nivel naranja por el mismo motivo en Lugo y Pontevedra.

Por su parte, País Vasco registra avisos de nivel rojo por olas de seis a ocho metros en Guipúzcoa y Vizcaya y amarillos por viento en todas las provincias.

En lo que se refiere a los avisos naranja, Andalucía, unas de las CCAA más afectadas por las borrascas durante las últimas semanas, tiene un aviso de este tipo por viento en Almería y dos por olas en Almería y Granada. Por lo demás, Cádiz registra un aviso de nivel amarillo por lluvia; Granada y Jaén, por viento; y Málaga, por olas.

Por su parte, Asturias tiene avisos naranja por olas en las costas de sus litorales orientales y occidentales.

Mallorca y Menorca registran avisos de nivel naranja por viento y olas. Ibiza y Formentera también, solo que en su caso de nivel amarillo.

En Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona tienen avisos naranja por viento y olas, mientras que Lleida registra uno amarillo por viento.

El noroeste de Murcia tiene un aviso naranja por viento. El resto de la comunidad autónoma registra avisos de nivel amarillo por viento (Altiplano de Murcia; y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas) y olas (costa de Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y costa del Campo de Cartagena y Mazarrón).

En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, Alicante tiene un aviso naranja por viento y otro amarillo por olas. Por su parte, Castellón y Alicante registran avisos amarillos por viento y olas.

El resto de avisos amarillos por viento están en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Sierra de Madrid; Vertiente cantábrica de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana. Además, Huesca y el Pirineo navarro se encuentran en aviso amarillo por deshielo y la costa de Melilla, por olas.

Este jueves se dará una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares, de acuerdo con AEMET. Al principio del día, los restos de un primer frente asociado a la borrasca 'Nils' dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con precipitaciones que en general serán débiles y poco probables en la meseta norte y más intensas en las sierras de Andalucía con acumulados significativos en Grazalema (Cádiz).

Mientras tanto, predominarán los intervalos nubosos en el resto de la Península, con cielos poco nubosos en el Ebro, fachada oriental y Baleares. A lo largo de la jornada, las lluvias irán en general a menos y habrá claros en las horas centrales, si bien podrían ser persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía.

Con la llegada de nuevos sistemas frontales, se oscurecerán los cielos y las precipitaciones tenderán a reactivarse en la mitad oeste peninsular. En este sentido, el organismo estatal no descarta que sean localmente fuertes ni que vayan acompañadas de tormenta en el extremo occidental. En este marco, nevará en montañas del norte, con una cota en torno a los 1300/1600 m, aunque la cota en Pirineos comenzará comenzará el día en 1600/1800 m.

Asimismo, habrá heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de montañas de la mitad norte. Al margen de ello, podría haber bancos de niebla matinales en montañas de la vertiente atlántica, con mayor persistencia en las sierras del sudeste y en Pirineos. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

En lo que respecta a las temperaturas, los termómetros descenderán en la mayor parte del país excepto por las máximas en el suroeste peninsular y las mínimas en el nordeste de Cataluña, que ascenderán. En Canarias, no se experimentarán grandes cambios.

El organismo estatal ha avanzado que soplará viento intenso de componente oeste, moderado en general en el interior y fuerte en los litorales, interiores del tercio oriental y Baleares. Además, se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad oriental peninsular y Baleares, que podrán ser localmente huracanadas en el Cantábrico con un temporal marítimo. En el archipiélago canario, habrá viento moderado de componente norte con intervalos fuertes.