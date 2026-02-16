Miedo en Tudela por la crecida del Ebro: "No he visto nada igual desde el 48"

Ana Verdejo Juan Tejón 16 FEB 2026 - 21:33h.

En Tudela, las farolas hacen entender la gravedad de la inundación

Las impactantes imágenes a vista de dron de la crecida del río Duero en Tudela, Valladolid

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 6.366 hectómetros cúbicos, el 82 por ciento de su capacidad total, a fecha 9 de febrero de 2026, lo que supone una nueva subida de ocho puntos con respecto a las cifras de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 fue de 6.107 hectómetros cúbicos, el 78 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 5.411 hectómetros cúbicos, el 69 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 4.396 hectómetros cúbicos, el 56 por ciento de la capacidad total. En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y está por encima de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 475 hectómetros cúbicos, el 70 por ciento de la capacidad máxima, un punto más que hace una semana. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 484 hectómetros cúbicos, el 71 por ciento. El promedio de los últimos cinco años ha sido de 426 hectómetros cúbicos --el 63 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 324 hectómetros cúbicos, lo que representó el 48 por ciento de capacidad total. La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.287 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 72 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, que son nueve puntos más que la semana anterior.

Esta es la situación mientras el río Butrón amenaza con inundar el centro de Munguía. "Si sigue lloviendo lo más probable está en que empeore". Como medida preventiva, las autoridades han cortado este puente y recomiendan estacionar los vehículos en zonas altas.

En Tudela, solo hace falta mirar las farolas para entender la gravedad de la inundación. "Es bastante altura la que ha cogido y viene con muchísima fuerza".

La crecida es histórica del río Duero. "Desde el 48 no había vuelto a ver esto como ahora", dicen los más veteranos mientran se contemplan parques irreconocibles completamente anegados. "Hay un carril bici, hay un paseo, hay un parque con bancos y mesas, pero todo está sumergido". Con la ayuda de los bomberos, los vecinos afectados tratan de extraer el agua que se ha colado en sus viviendas. "Se nos está inundando la cochera y estamos poniendo unas bombas para achicar el agua". Al menos medio centenar de personas siguen desalojadas pero se espera que la situación mejore en las próximas horas. El Duero también ha invadido el Monasterio de la Vid en Burgos.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado este lunes de que los niveles máximos del evento ya han pasado por el río Ebro en Novillas y se están reflejando en la estación de aforo de Pradilla. Se estima que la llegada a Zaragoza sea este martes, al final de la mañana, con unos caudales que estarían en una horquilla entre 1.450 y 1.650 metros cúbicos por segundo. Calma tensa hasta entonces.