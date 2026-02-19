Nueve comunidades en alerta por la borrasca Pedro: en Galicia se esperan olas de hasta 7 metros

Los últimos coletazos de la borrasca Pedro dejan ya algunos destrozos notables en el norte de la península

Zaragoza, muy pendiente de la crecida del río Ebro este martes: ya se han producido los primeros desalojos

Compartir







Los últimos coletazos de la borrasca Pedro dejan ya algunos destrozos notables en el norte de la península. También en Valencia, donde el viento ha provocado el desprendimiento de parte de esta fachada. Las fuertes rachas alcanzan hasta los 120 km/h. 9 comunidades siguen en alerta por la borrasca Pedro. Sus efectos se notarán todavía 48 horas más. En Galicia el aviso es por temporal marítimo.

En la costa gallega hay activo un aviso naranja por olas de hasta 7 metros de altura. En el mar es donde peor está la situación, pero va a ir mejorando y en tierra también se vaa notar un importante cambio porque desde que empezó el año prácticamente ha llovido todos los días y ahora por fin llega un anticiclón.

AEMET prevé que mañana entre por el noroeste de la Península una masa fría y húmeda y que las altas presiones hagan lo propio desde el suroeste a partir del mediodía, lo que estabilizará la atmósfera de sur a norte. En este marco, el pronóstico recoge cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 46 años tras caerle parte del techo de una nave industrial en Barcelona por el viento de la borrasca Nils

Por zonas, se esperan los mayores acumulados en los litorales. En el resto peninsular y Baleares, los cielos estarán nubosos, aunque tenderán a poco nubosos, con precipitaciones que serán menos probables hacia el sur y el este y que tenderán a remitir durante la tarde. De acuerdo con el organismo estatal, no se esperan en el extremo oriental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; con una cota que estará entorno a los 700-1000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos. Mientras tanto, en Canarias el día será nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. A su vez, habrá heladas débiles en zonas de montaña.

En lo que se refiere a las temperaturas, las máximas se encontrarán en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior. De forma paralela, las mínimas tendrán una bajada en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste. En Canarias habrá una ligera subida en las islas más orientales y predominio de descensos en el resto.