Una nueva borrasca, llamada Pedro, sacudirá a España desde mañana hasta el jueves, la decimosexta de la temporada, con vientos fuertes, temporal marítimo y nevadas desde cotas de 700 metros en el norte, que añadirán más presión a unos terrenos muy anegados y unos ríos al límite por las últimas precipitaciones y deshielos.

Entre mañana y el jueves, más de una docena de comunidades activarán alertas por tiempo adverso, ante una borrasca de alto impacto que dejará olas de hasta siete metros en el litoral cantábrico y vientos que podrían alcanzar hasta 110 kilómetros por hora en zonas como la provincia de Tarragona.

Mañana lloverá en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, que podrá afectar a otras regiones salvo al Alborán y extremo oriental, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las precipitaciones serán más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia.

El jueves está prevista la llegada de una masa de aire fría y húmeda que cruzará de noroeste a sureste la península. Se registrarán precipitaciones persistentes en el Cantábrico y Pirineos. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota irá bajando a lo largo del día hasta 700-1000 metros y se esperan acumulados significativos en las montañas del norte.

Las ayudas para los afectados

Ante la sucesión de borrascas y los enormes daños causados, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que incluye ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados. Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado también hoy que el plan "Andalucía Actúa" asignará más de 1.780 millones de euros para responder al temporal.

Hasta 773 personas siguen desalojadas y 126 carreteras continúan afectadas por los efectos del tren de borrascas, y por otra parte, se ha completado sin incidencias el regreso a casa de la mayoría de vecinos de Grazalema (Cádiz), del Barrio Alto de Benaoján (Málaga) y de otros puntos de Granada y Jerez, en Andalucía.

Este martes a primeras horas estaba en alerta el litoral cantábrico y parte de Galicia, en nivel amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo y además Canarias por polvo en suspensión a primeras horas. Se sumaban por riesgo de deshielo, con avisos del mismo color, zonas del Pirineo en las provincias de Huesca y Navarra y en la cordillera cantábrica la ladera de Burgos.

Cómo influye el deshielo

Al deshielo está contribuyendo el ascenso térmico de las últimas horas con máximas superiores a 12 o 14 grados en buena parte del interior, unos 18 o 20 grados en el Cantábrico y unos 20 o 22, incluso más, en el área mediterránea. Valencia, Murcia o Castellón pueden rondar hoy los 25 grados, aunque a partir de mañana miércoles, se estropeará el tiempo, según las predicciones de Aemet.

En el caso del río Duero, este martes por la mañana los caudales se encontraban en máximos de alarma, en rojo, a su paso por ocho municipios de Soria, Burgos, Valladolid y Zamora, aunque con tendencia a estabilizarse. Había avisos además en otros 25 tramos de ríos de la cuenca, en especial el Riaza, el Carrión y el Guareña.

En el caso de Galicia, Cabeiro en Redondela (Pontevedra), se encuentra en nivel rojo por riesgo muy elevado de desbordamiento. Otros ocho ríos de esa misma provincia, y A Coruña y Ourense, están en nivel amarillo por riesgo elevado, debido a la sucesión de borrascas de los últimos días.

Los ríos en alerta roja

El río Tajo a su paso por Toledo continúa en alerta roja aunque los niveles han bajado en los dos últimos días. La situación mejora levemente pero se mantiene la vigilancia ante los desembalses, el deshielo, las temperaturas y las condiciones climatológicas en los próximos días.

La crecida ordinaria del Ebro a su paso por Zaragoza alcanza este martes un caudal en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo y ha causado mínimas afecciones, entre ellas el desalojo de la urbanización Torre Urzáiz, en el barrio rural de Movera. En la localidad burgalesa de Miranda de Ebro se está pendiente de la evolución del río, que baja con más de 500 metros cúbicos por segundo (m2/sg).

Por otra parte, La Junta de Castilla y León ha reducido hoy el nivel emergencia del plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNcyl) ante la evolución favorable de los cauces fluviales y la mejora de las condiciones meteorológicas en la provincia de León.