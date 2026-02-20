Desde el inicio del 2026, en Galicia ha llovido prácticamente todos los días

La primavera se adelanta en la Península: el mal tiempo da una tregua y llegan días de estabilidad con máximas de hasta 27 grados

Después de la sucesión de borrascas que ha sometido a la Península a fuertes lluvias, inundaciones y rachas de viento, no parece raro pensar que, durante estas semanas, el agua que ha caído en Galicia ha sido tanta, que podría incluso llegar a abastecer a la comunidad durante los próximos cien años.

Desde que comenzó el año, los gallegos no se han perdido ni una borrasca, aunque a partir de estos días llega un anticiclón que cesará las lluvias y hará que aumenten las temperaturas en esta comunidad autónoma, pudiendo llegar a alcanzar hasta los 20 grados.

El anticiclón cubre el territorio nacional

A partir del inicio del 2026, en Galicia ha llovido prácticamente todos los días. Las semanas han ido llegando cubiertas de nubes, inestabilidad y fuertes rachas de viento que ahora, cesan durante unos días en los que el sol volverá a dejarse ver por Galicia.

El anticiclón que cubre el territorio nacional, despeja también la zona norte de la Península, un tiempo que se quedará durante unos días, aportando cielos claros y temperaturas en las que se prevén máximas de 20°C o más desde Madrid hacia el sur, en gran parte del Valle del Ebro hasta La Rioja, el interior de Cataluña, ambos archipiélagos e incluso en los valles del sur de Galicia y Asturias.

Esta calma en el temporal se estima que se mantendrá hasta el martes, esperando temperaturas primaverales principalmente durante el fin de semana, olvidando por unos días el uso de los paraguas y disfrutando de nuevo del buen tiempo y las actividades al aire libre.