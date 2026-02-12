Claudia Barraso 12 FEB 2026 - 18:59h.

Un montañero muestra en redes sociales la increíble estampa que dejan las fuertes nevadas en la cumbre de Moncayo

Un montañero ha enseñado en redes sociales los efectos del temporal en la cumbre del Moncayo, en Aragón. A través de redes sociales ha publicado un vídeo donde aparece caminando en mitad de una fuerte tormenta de nieve y con la montaña cubierta por metros y metros del polvo blanco.

Pero lo más interesante es que, en la cumbre de la montaña hay una estampa en honor a la Virgen del Pilar que casi no ha podido localizar. La estatua se ha convertido en un auténtico glaciar al quedar cubierta por la nieve. A pesar de sus metros de altura. la nieve ha alcanzado todo el monumento y no se puede ver nada de él.

El montañero se ha grabado mientras bordeada toda la estatua para poder enseñar a sus seguidores cómo estaba la cumbre en Aragón. Debido a las frías temperaturas, la nieve se ha congelado y parecía un gran bloque de hielo que hacía la montaña incluso más alta de lo que ya es.

Vientos de 100 km/h en la montaña

Preparado con las gafas, los guantes y las botas y con mucho equipamiento, recorría la cumbre mientras el viento soplaba e incluso le arrastraba mientras seguía cayendo nieve.

“Habré subido unas 30 veces al Moncayo, casi siempre en invierno, pero nunca había visto el poste de la Virgen del Pilar con semejantes bloques de hielo. Tenían varios metros de longitud. Además, como siempre en el Moncayo las vistas eran nulas y el viento “alegre” con rachas de viento de 100 km/h”, comentaba en el post que subió sobre su hallazgo.

Otros expertos, como los hermanos Pou, advirtieron del peligro que supone la montaña durante esta temporada. Además, en Aragón hasta siete personas han perdido la vida en la montaña en menos de dos meses, como consecuencia de las numerosas avalanchas que se han producido.