La primavera se adelanta: vuelve el sol y suben las temperaturas por encima de los 20º

Sin embargo, este ambiente casi veraniego no será duradero

Nueve comunidades en alerta por la borrasca Pedro: en Galicia se esperan olas de hasta 7 metros

Después de más de un mes marcado por el mal tiempo, la lluvia persistente y la falta de sol, por fin llega un respiro primaveral. Durante unos días, nos despedimos del aire polar que ha dominado la situación meteorológica y damos la bienvenida al aire subtropical, que traerá un notable ascenso de las temperaturas.

Este fin de semana será ideal para hacer planes al aire libre, salir a la calle y disfrutar del buen tiempo. En muchas zonas de la península se superarán los 20 grados, mientras que en Canarias los termómetros podrían rozar los 30º, con la llegada además de episodios de calima a lo largo del fin de semana.

A partir del miércoles, el tiempo volverá a cambiar y se espera un nuevo descenso de las temperaturas, devolviendo un ambiente más fresco a buena parte del país.

Atención a los alérgicos: con la subida de temperaturas y la estabilidad atmosférica, se prevén altos niveles de polen en gran parte de la península, lo que podría complicar los próximos días para quienes sufren alergias primaverales