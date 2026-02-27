Temperaturas suaves el domingo, pero la inestabilidad regresará la próxima semana

El tiempo dará una breve tregua a las puertas del fin de semana. El fuerte viento que ha afectado a Canarias irá perdiendo intensidad de forma progresiva, aunque todavía se dejará notar en el archipiélago durante las próximas horas.

En la Península, un frente está cruzando el país y continuará avanzando hacia el este. Durante la jornada del sábado dejará algunos chubascos residuales en el Cantábrico oriental, además de abundante nubosidad y lloviznas en puntos del Mediterráneo. En el oeste peninsular, en cambio, el ambiente será más estable y con mayor presencia de sol.

Domingo de contraste térmico y ambiente más primaveral

El domingo se mantendrá un panorama similar. Las nubes seguirán concentradas en el área mediterránea, mientras que en el resto del país predominarán los claros.

Lo más llamativo será el ascenso de las temperaturas en las horas centrales del día, especialmente en el norte. Ciudades como Bilbao podrían alcanzar los 20 grados el domingo, después de quedarse en torno a los 13 el sábado. También se esperan máximas de 14 grados en Soria o 18 en Murcia.

Sin embargo, conviene no perder de vista el calendario. Seguimos en invierno y las primeras horas del día seguirán siendo frías. Las mínimas bajarán con fuerza en algunos puntos, con heladas en zonas del interior. En Soria, por ejemplo, se podrían registrar hasta 4 grados bajo cero el domingo, mientras que en Bilbao las mínimas rondarán los 2 grados.

A partir del lunes vuelve la inestabilidad

La estabilidad será pasajera. De cara al lunes, una nueva DANA se descolgará desde el norte de Europa. Esa masa de aire frío tenderá a aislarse en el suroeste peninsular entre el lunes y el martes, generando una situación atmosférica más inestable y compleja.

El resultado será un tiempo muy revuelto durante buena parte de la próxima semana. Se esperan lluvias en Canarias y precipitaciones especialmente intensas y persistentes en amplias zonas de la Península Ibérica.