El tiempo comenzará a cambiar durante el fin de semana con la llegada de un frente por el noroeste y el descenso progresivo de las temperaturas

Durante la jornada de hoy se mantendrá un carácter primaveral en amplias zonas del centro y sur peninsular, con máximas superiores a los 20 ºC

La estabilidad y el ambiente primaveral que han marcado estos últimos días, después de jornadas intensas de lluvia que parecían no acabar nunca, llega a su fin al inicio del fin de semana. El tiempo comenzará a cambiar durante este viernes 27 de febrero y se extenderá a lo largo de los próximos días a causa de la llegada de un frente por el noroeste y un descenso progresivo de las temperaturas, según las previsiones de portales como eltiempo.es y Meteored y datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todavía el viernes se mantendrá un carácter primaveral en amplias zonas del centro y sur peninsular, con máximas superiores a los 20 ºC en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid. Sin embargo, el frente atlántico comenzará a afectar a Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León, donde las temperaturas caerán hasta los 12-16 ºC y aumentará la nubosidad. En Canarias, la presencia de una DANA cercana favorecerá chubascos, especialmente en las islas orientales, y un ambiente más fresco.

Llegada de polvo sahariano a España

El sábado se consolidará el descenso térmico, sobre todo en la mitad norte y en el interior peninsular. Las máximas oscilarán entre los 10 y 15 ºC en comunidades cantábricas, la meseta norte, Navarra, La Rioja y Aragón. A lo largo del día se esperan precipitaciones débiles en el norte, más abundantes en el Cantábrico oriental y Pirineos, mientras que por la tarde crecerán nubes de evolución en el este, con chubascos en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y puntos del este andaluz y de la Comunidad Valenciana.

Además, "la posición de una borrasca en el Sahara impulsará varias lenguas de polvo sahariano hacia la España peninsular, Baleares y Canarias en los próximos días", según indica el experto de Meteored, José Antonio Maldonado. La primera irrupción importante de calima del año afectará sobre todo al sureste peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, dejando cielos turbios y reduciendo la visibilidad. En caso de producirse lluvias, podrían ir acompañadas de barro.

El domingo, ya con el inicio de la primavera meteorológica, continuará la inestabilidad débil en el noreste durante la madrugada, mientras que a partir del mediodía podrían desarrollarse chubascos dispersos en el sur y el este peninsular. Las heladas reaparecerán en zonas del interior, especialmente en la madrugada del sábado, con mayor probabilidad en áreas de Castilla y León. El contraste térmico será notable respecto a las jornadas previas, en las que las anomalías positivas han alcanzado hasta +10 o +15 ºC en algunos puntos del Cantábrico.

Continúa la inestabilidad

Según la Aemet, después del fin de semana y durante la primera semana de marzo, que va del 2 al 8, hay cierta incertidumbre en la predicción del tiempo para estos días.

Lo más probable es que comience con un ascenso de las temperaturas y que estas se sitúen, en general, en valores superiores al promedio normal de esta época del año, salvo en Canarias, donde estarían en torno a lo normal o ligeramente por debajo.

En cuanto a las precipitaciones, el paso de un frente dejará lluvias el lunes en la mitad oeste peninsular. La posterior formación de una borrasca en el norte de África dará lugar a precipitaciones en zonas del este y sur peninsular, al igual que en Canarias, aunque es difícil precisar las zonas donde con mayor probabilidad lloverá.