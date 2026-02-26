El estudio ha analizado la precipitación máxima diaria durante el semestre invernal de octubre a marzo

Los autores recuerdan que las tormentas han provocado más de 50 muertes, desplazado a cientos de miles de personas en Marruecos, España y Portugal

Compartir







Las precipitaciones caídas desde el 16 de enero a causa de las nueve borrascas nombradas desde entonces, han sido un 11% más intensas en algunas partes de España y Portugal, debido a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), causantes del cambio climático. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio publicado este jueves 26 de febrero por el World Weather Attribution.

En este estudios, científicos de España, Portugal, Marruecos, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica, Suiza, India, Dinamarca, Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, han analizado la precipitación máxima diaria durante el semestre invernal de octubre a marzo, así como la máxima diaria en el mismo período para captar el efecto sobre la saturación.

Aumento considerable de los días lluviosos

En este sentido, se han centrado en dos regiones climatológicamente diferentes que se han visto gravemente afectadas por las lluvias: el norte de Portugal/noroeste de España y el sur de Portugal/suroeste de España, más el norte de Marruecos. Además, han investigado si hay un cambio en la frecuencia del patrón de circulación que provoca las tormentas.

De esta manera, han explicado que los días más lluviosos en estas regiones lo son ahora aproximadamente un tercio más que antes de que el planeta se calentara. Combinando los aumentos observados con simulaciones de modelos climáticos, han señalado que el aumento de alrededor de un 11% de la intensidad de las precipitaciones en la región norte estudiada puede atribuirse directamente al CO2.

PUEDE INTERESARTE El Instituto de Astrofísica de Canarias descubre una nueva súpertierra en un sistema planetario cercano

Más allá de ello, han indicado que las tormentas se han visto potenciadas por "ríos atmosféricos" que extrajeron humedad de una ola de calor marina fuerte a severa más al oeste en el Atlántico. Asimismo, han apuntado a que un sistema meteorológico bloqueado, caracterizado por altas presiones sobre Escandinavia y Groenlandia, actuó como una barrera física en la atmósfera, canalizando tormentas tras tormentas hacia Europa occidental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se han registrado fenómenos extremos

Estos mismos patrones también provocaron condiciones más húmedas de lo habitual en partes del Reino Unido, Francia e Irlanda. Según han señalado, la relación entre estas condiciones bloqueadas y el cambio climático es un área de investigación activa. Los autores recuerdan que las tormentas han provocado más de 50 muertes, han desplazado a cientos de miles de personas en Marruecos, España y Portugal y han provocado miles de millones de euros en daños.

Asimismo, inciden en que se han registrado fenómenos extremos, por ejemplo en Grazalema (Cádiz), donde cayó "más de un año entero de lluvia en sólo unos días". En este sentido, han recalcado que "las precipitaciones extremas se están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para la infraestructura y las viviendas en las regiones afectadas", en particular aquellas ubicadas en llanuras aluviales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Si bien los países de la región han avanzado en la gestión de desastres, es necesario armonizar mejor los sistemas nacionales y municipales de alerta temprana e invertir en el desarrollo de capacidades locales", han advertido.

Para David García-García, investigador de Geodesia Satelital para la Observación de la Tierra y Estudios Climáticos de Universidad de Alicante, esta investigación confirma que el aumento de la temperatura atmosférica generado por las emisiones colectivas de carbono "está generando un patrón de lluvias más extremas e intensas, al que los responsables políticos deben prepararse y adaptarse para proteger las vidas, los medios de subsistencia y la infraestructura" de la región.