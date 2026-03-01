Esas precipitaciones se van a concentrar sobre todo en Galicia y en la fachada occidental del país

Adiós al adelanto de primavera: se espera un fin de semana con desplome térmico, calima y la amenaza de una nueva DANA

Las buenas temperaturas han convertido esta semana en todo un espejismo. Pero tiene los días contados. Tendremos que sacar el paraguas porque se está descolgando desde el Atlántico una masa de aire frío, aire frío en altura que mañana al final del día formará una borrasca entre Canarias y el Golfo de Cádiz.

Como consecuencia, las lluvias volverán el lunes. Esas precipitaciones se van a concentrar sobre todo en Galicia y en la fachada occidental del país. Lo vamos a ver ahora en el modelo de lluvia, como esa precipitación se va a concentrar sobre todo en esa zona oeste del país.

Lluvias muy fuertes a partir del miércoles

Mañana y el martes, la lluvia más abundante se irá desplazando a Canarias y también incluso con nieve en el Teide. Y atención, porque a partir del miércoles hablaríamos de lluvias muy fuertes con un temporal Mediterráneo en el área del Estrecho que luego posteriormente se iría extendiendo al resto del Mediterráneo.

Además de todo esto, a finales de la próxima semana, el invierno volverá con fuerza en nuestro país y bajarán de forma brusca las temperaturas.

Avisos amarillos por fenómenos costeros en seis provincias

Este lunes estarán activos avisos amarillos por fenómenos costeros en seis provincias -Almería, Cádiz, Granada, Coruña, Murcia y Alicante- y por viento en Almería y la vertiente cantábrica de Navarra. También estarán activos avisos amarillos por costeros en Canarias y por viento en Tenerife, La Gomera y La Palma.

Según la Aemet, se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular. Al principio del día predominarán cielos poco nubosos o despejados, excepto en el tercio oriental peninsular, Alborán y zonas de montaña, donde habrá con nubosidad baja que dejará bancos de niebla matinales, y en Galicia, donde un frente dejará cielos cubiertos con lluvias en su mitad oeste.