Semana de lluvia, y va a seguir empeorando hasta el final del invierno

Las fuertes lluvias en Euskadi provocan crecidas de los ríos con algunos desbordamientos durante la noche

Durante 48 horas vamos a experimentar en la península una mini DANA que traerá lluvias, al menos hasta el miércoles. Y aunque jueves y viernes traerá tiempo primaveral, no se puede confiar ya que este tiempo volverá a empeorar la semana que viene.

Entrará otro frente, que traerá consigo un temporal, y hasta el 20 de marzo que acaba el invierno, se aproximaran tres más.

Hasta el 20 de marzo no comienza la primavera, y hasta entonces tendremos tres temporales invernales muy importantes, uno de ello empieza hoy, otro el sábado y otro la semana que viene.

Acumulaciones de más de 5 cm de nieve

Si nos centramos en el de hoy y mañana, hay que señalar que va a dejar nevadas bastante importantes en algunos puntos, sobre todo por encima de los 800 metros, en zonas del centro, norte y este peninsular.

Pero sobre todo mucha precaución de cara a esta próxima madrugada, en puntos de Guadalajara, Cuenca y Albacete, porque por aquí las acumulaciones podrán ser de más de 5 cm, y por encima de los 10 para mañana, sobre todo en zonas del sudeste peninsular.