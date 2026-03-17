La borrasca 'Therese', nombrada por el 'Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera', es ya la número 19 de la lista

Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24, en la que se llegaron a contabilizar hasta 17 borrascas

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La borrasca 'Therese', nombrada por el 'Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera', se une a los 18 sistemas nombrados en la temporada 2025-26, siendo este el número 19 y dejando el listado de borrascas a dos nombres de finalizar.

Durante este nuevo temporal, que llegará a partir del miércoles 18 de marzo, Canarias será la zona de España más afectada, siendo azotada por lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo.

Un récord absoluto

La sucesión de borrascas vividas durante la temporada de 2025-2026, han logrado el récord absoluto desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24, en la que se llegaron a contabilizar hasta 17 borrascas.

La lista de nombres de las borrascas y danas de gran impacto durante la temporada 2025-2026, fue publicada por Aemet el 6 de octubre de 2025. A escasos seis meses de su publicación, la inesperada cantidad de borrascas que se han ido encadenando a lo largo de estos meses, han dejado la lista a dos nombres de acabar, quedando las letras V, Vitor y la W, Wilma, para poner fin al listado.

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¿Qué ocurre si acaba el listado de borrascas?

En caso de que la lista se quede sin nombres y haya que volver a elaborar una nueva, serán los países del grupo suroeste los que acordarán una mini lista con cinco nombres más.

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Estos países que forman el Grupo Suroeste europeo de cooperación meteorológica, encargado de nombrar borrascas de gran impacto junto a la AEMET, son España (AEMET), Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux) y Andorra.

Como pasa siempre al nombrar las borrascas, los nombres serán elegidos por orden alfabético, por lo que esta pequeña lista incluirá borrascas de la letra A a la E.

El nombre de estas cinco nuevas borrascas, solo se llegaría a revelar, en caso de que se acabaran las 21 de esta temporada, mientras tanto, no sería necesario sacar dicha mini lista adicional a la luz.